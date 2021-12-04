أعلن مفتي الجمهورية اليوم السبت في بيان صادر عن دار الإفتاء أن غدا الأحد 5 ديسمبر الجاري هو مفتتح شهر جمادى الأولى من السنة الهجرية 1443.
غدا الأحد مفتتح شهر جمادى الأولى
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