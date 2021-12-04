كوفيد -19 / الخطوط التونسية: تحديث لشروط السفر إلى سويسرا

Publié le Samedi 04 Decembre 2021 - 18:01 قراءة: 0 د, 27 ث
      
أعلنت الخطوط التونسية، السبت، أنه يتعين على أي مسافر إلى سويسرا ويبلغ من العمر 16 سنة أو أكثر، الاستظهار بداية من يوم 6 ديسمبر 2021 ،عند التسجيل بتونس بتحليل "بي سي آر" سلبي لم يمضي على إجرائه 72 ساعة قبل المغادرة.

كما يتعين على المسافرين إلى سويسرا، وفق بلاغ صادر عن الخطوط التونسية، إجراء اختبار "بي سي آر" أو إختبار مستضد على نفقتهم الخاصة بين اليوم الرابع والسابع من إقامتهم في سويسرا.

ويتنزل اتخاذ قرارات السلطات السويسرية على خلفية تطور الوضع الصحي حول العالم إثر ظهور المتحور الجديد "أوميكرون"



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