رئيسة الحكومة تستقبل رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات

استقبلت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، يوم الاربعاء غرة ديسمبر 2021 بقصر الحكومة بالقصبة، رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات الطيب البياحي.



ووفق بلاغ للقصبة, تناول اللقاء آخر استعدادات المعهد وكل شركاءه لتنظيم الدورة 35 لايام المؤسسة بمدينة سوسة وبرنامج هذه الدورة.



وثمنت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة الدور الكبير الذي تلعبه المؤسسات الاقتصادية في خلق مواطن شعل، مبرزة دورها الكبير في خلق الثروة وازدهار الاقتصاد الوطني.



من جانبه اعتبر رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات السيد الطيب البياحي، أن هذه الدورة الجديدة لأيام المؤسسة تأتي في ظرف اقتصادي صعب جراء تأثيرات جائحة كورونا على المؤسسات الاقتصادية، داعيا الى ضرورة الوقوف الى جانب المؤسسات الاقتصادية من أجل المحافظة على النسيج الاقتصادي ودعم الاستثمار على المستوى الوطني.



