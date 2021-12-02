الرابطة الثانية - تعيين حكام مقابلات الجولة الرابعة

Publié le Jeudi 02 Decembre 2021 - 14:50 قراءة: 1 د, 4 ث
      
في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة الرابعة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم المقررة نهاية الاسبوع الجاري:
-- المجموعة الاولى
السبت 4 ديسمبر
في القلعة الصغرى - س 14
القلعة الرياضية - الملعب الصفاقسي ايمن النصري
في بنبلة - س 14
نادي بنبلة - النجم الرادسي جلال السحباني
الاحد 5 ديسمبر
في مدنين - س 14
اولمبيك مدنين - الملعب التونسي رشدي قزقز


-- المجموعة الثانية
السبت 4 ديسمبر
في جربة ميدون - س 14
امل جربة - الاولمبي للنقل بلال الرزقي
في القيروان - س 14
شبيبة القيروان - جندوبة الرياضية محمد علي بيرقدار
في منزل نور - س 14
كوكب منزل نور - جمعية جربة وليد المنصري


-- المجموعة الثالثة
السبت 4 ديسمبر
في قابس - س 14
مستقبل قابس - مستقبل المحمدية حمزة جعيد
في مساكن - س 14
هلال مساكن - مكارم المهدية كريم الخميري


الاحد 5 ديسمبر
في وادي الليل - س 14
مستقبل وادي الليل - اولمبيك سيدي بوزيد اسامة شريط


-- المجموعة الرابعة
السبت 4 ديسمبر
في صفاقس 2 مارس - س 14
سكك الحديد الصفاقسي - سبورتينغ بن عروس وليد الجريدي

الاحد 5 ديسمبر
في قفصة - س 14
قوافل قفصة - النادي القربي نصر الله الجوادي
في طبرقة - س 14
مرجان طبرقة - الملعب القابسي نضال اللطيف

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