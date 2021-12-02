الرابطة الثانية - تعيين حكام مقابلات الجولة الرابعة

في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة الرابعة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم المقررة نهاية الاسبوع الجاري:

-- المجموعة الاولى

السبت 4 ديسمبر

في القلعة الصغرى - س 14

القلعة الرياضية - الملعب الصفاقسي ايمن النصري

في بنبلة - س 14

نادي بنبلة - النجم الرادسي جلال السحباني

الاحد 5 ديسمبر

في مدنين - س 14

اولمبيك مدنين - الملعب التونسي رشدي قزقز





-- المجموعة الثانية

السبت 4 ديسمبر

في جربة ميدون - س 14

امل جربة - الاولمبي للنقل بلال الرزقي

في القيروان - س 14

شبيبة القيروان - جندوبة الرياضية محمد علي بيرقدار

في منزل نور - س 14

كوكب منزل نور - جمعية جربة وليد المنصري





-- المجموعة الثالثة

السبت 4 ديسمبر

في قابس - س 14

مستقبل قابس - مستقبل المحمدية حمزة جعيد

في مساكن - س 14

هلال مساكن - مكارم المهدية كريم الخميري





الاحد 5 ديسمبر

في وادي الليل - س 14

مستقبل وادي الليل - اولمبيك سيدي بوزيد اسامة شريط





-- المجموعة الرابعة

السبت 4 ديسمبر

في صفاقس 2 مارس - س 14

سكك الحديد الصفاقسي - سبورتينغ بن عروس وليد الجريدي



الاحد 5 ديسمبر

في قفصة - س 14

قوافل قفصة - النادي القربي نصر الله الجوادي

في طبرقة - س 14

مرجان طبرقة - الملعب القابسي نضال اللطيف



