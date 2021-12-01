وزير الدفاع يبحث مع السفير الكويتي سبل التعاون بين تونس والكويت في المجال العسكري (بلاغ)

Publié le Mercredi 01 Decembre 2021 - 17:37 قراءة: 0 د, 38 ث
      
مثّل مزيد تمتين العلاقات الأخوية التونسية الكويتية وإعطاء دفع جديد للتعاون الثنائي في المجال العسكري، محور لقاء وزير الدفاع الوطني،عماد ممّيش، صباح اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة، بسفير دولة الكويت بتونس، علي أحمد الظفيري.

وذكرت الوزارة في بلاغ إعلامي أن الجانبين أكدا العزم على تفعيل المجالات ذات الإهتمام المشترك والتي تمت إثارتها خلال أشغال اللجنة العسكرية المشتركة المنعقدة مؤخرًا.

وثمّن وزير الدفاع الوطني، بالمناسبة، "استعداد دولة الكويت للتعاون في كافّة المجالات، بما فيها المجال العسكري، في ظل الإهتمامات والتحديات المشتركة التي يعيشها البلدان".
بدوره أكد السفير الكويتي استعداد بلاده التّام، "للتعاون مع تونس على جميع الأصعدة، بما فيها التعاون العسكري الذي يشهد نسقا تصاعديا وذلك لما فيه خير المؤسستين العسكريتين في البلدين".
وكانت أشغال الدورة الأولى للجنة العسكرية التونسية الكويتية، انتظمت في تونس أيام 8 و9 أوت 2018.

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