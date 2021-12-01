وزارة الشؤون الاجتماعية تعيد فتح المنصة الخاصة بالمنح الاستثنائية والظرفية لفائدة أجراء المؤسسات السياحية

Publié le Mercredi 01 Decembre 2021 - 17:42 قراءة: 0 د, 34 ث
      
اعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية، عن اعادة فتح المنصة الخاصة بالمنح الاستثنائية والظرفية لفائدة أجراء المؤسسات السياحية والصناعات التقليدية المتضررة من تداعيات تفشي فيروس كورونا "كوفيد 19"، بعنوان شهر نوفمبر 2021، وذلك خلال الفترة المتراوحة بين 01 و07 ديسمبر 2021.

وبينت الوزارة في بلاغ لها الاربعاء، ان المطالب تودع حصريا عبر المنصة الالكترونية:helptourism.social.tn مشيرة الى ان الاجراء ياتي تنفيذا لأحكام الفصل 32 من قانون المالية لسنة 2021 والقرار المشترك لوزيري الشؤون الاجتماعية والاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار المؤرخ في 25 جانفي 2021.

وتجدر الإشارة انه يجب إعادة التسجيل مع بداية كل شهر بالنسبة للمؤسسات التي لم يستوف عمالها كامل دفعات المساعدات الاجتماعية المستحقة (06 أشهر على أقصى تقدير).

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