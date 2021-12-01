منوبة : مشروع تهيئة وادي قريانة يثير مخاوف متساكني منطقة سليمان كاهية في مدينة منوبة من خطر الفيضان

وات - تحوّل نزول الامطار الى مصدر خوف وذعر في نفوس سكّان شارع فرحات حشاد في مدينة منوبة ومختلف الانهج المرتبطة به على مستوى منطقة سليمان كاهية، بعد ان غمرت مياه أمطار نهاية اكتوبر المنقضي محلات تجارية وألحقت اضرارا بعدد منها، مؤكدين عدم نجاعة مشروع تهيئة وادي قريانة المبرمج ضمن مشروع حماية تونس الغربية من الفيضانات، ومطالبين بتجاوز الإخلالات عاجلا .



ولئن أضفى شكل تهيئة الوادي الخارجي جمالية على الطريق بعد ان تحولت مساحته الى رصيف، وخفّت حدّة الروائح الكريهة المنبعثة منه وخاصة في فصل الصيف فإن نزول كميات هامة من الامطار في نهاية اكتوبر المنقضي كشفت مستجدات لم تعهدها المنطقة، ليفيض الوادي فور امتلائه وتغمر مياهه الشارع والانهج المرتبطة به وتغرق المحلات مخلفا خسائر في مكتبة ادوات مدرسية ومقهى وعدد من المحلات .

وأشارعدد من قدماء سكان المنطقة السكنية في الاطار، الى ان الاشكال مستجدّ بعد انتهاء الاشغال ولم يكن مطروحا طيلة عشرات السنوات الفارطة ، مستغربين عدم الاخذ بعين الاعتبار هذا المشكل في الدراسات التي سبقت الانجاز وعدم استشرافها مثل هذه الاخطارالمحتملة، واتخاذها التدابير الضرورية لبلوغ درجة من الإعداد الأمثل لحماية وتأمين السكان والممتلكات ، خاصة ان الوادي المذكور مجاور لحوض تجميع مياه في المنطقة ومن المفترض احتوائه الكميات الغزيرة من مياه الامطار .

وأكد كاتب بلدية منوبة فتحي درواز بدوره الامر ، مشيرا الى ان جميع التقارير لم تشر يوما الى منطقة زرقاء وتجميع لمياه امطار على مستوى منطقة سليمان كاهية ، ولم يحدث أن غمرت المنازل هناك مياه امطار، مؤكدا انه تمّت دعوة البلدية الى معاينة الاخلالات عقب الامطار الاخيرة من قبل الإدارة العامة للمياه العمرانية .

وتدخّلت البلدية في مجالها بتنظيف البالوعات وكل مايعيق سيولة المياه بها ،ابان تلك الامطار الغزيرة فيما ظل الاشكال القائم والمتسبب في فيضان وادي قريانة وفق نفس المصدر، والذي بيّنت غزارة الامطار ، عدم الاخذ بعين الاعتبار وضعية الفيضان وارتفاع منسوب المياه في انجاز مشروع التهيئة .

وتناولت اللّجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة المنعقدة مساء الاثنين بولاية منوبة، وضعية النقطة المشار اليها في تقرير معاينة النقاط الزرقاء للادارة الجهوية للحماية المدنية ، وأذن والي منوبة، محمد شيخ روحه، بتعهّدها شانها شان بقية النقاط الزرقاء ، للتوقي من خطر الفيضانات، والرفع الفوري للإخلالات والنقائص بمختلف الأماكن التي تتراكم بها المياه في أجل اقصاه نهاية الأسبوع الحالي.

ويذكر أن وزيرة التجهيز سارة الزعفراني خلال اشرافها الاربعاء المنقضي بالمركب الجامعي في منوبة على تظاهرة إحتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمدن قد ردّا على سؤال حول الاشكال طرحته صحفية مكتب (وات) ، الى إيلاء الوزارة الاهتمام لهذه الاخلالات وتولّي لجنة معاينتها وتدارس الحلول لتجاوزها قريبا.

وقد حاولت (وات) توضيح الاخلالات الفنية المسجلة والتدخلات التي قامت بها الإدارة العامة للمياه العمرانية في الغرض، الا انه تم اشتراط حصول مديرها العام على إذن بالتصريح الاعلامي من الوزارة وهو ا لم يتم .

يذكر ان مشروع تهيئة وادي الزهور وقنال الضفة اليمنى لوادي باردو المعروف بوادي قريانة، والذي تبلغ كلفته 937ر16 مليون دينار، انطلق في جويلية 2018 وتضمّنت مكوّناته انجاز مسيل وتهيئة طرقات ومنشآت مائية مختلفة علاوة على تهيئة قنال على طول 1 كلم على مستوى الضفة اليمنى لوادي قريانة وتهيئة وادي الشعير على طول 800 متر وتهيئة طرقات وإنجاز منشآت مائية مختلفة.

وهو يندرج ضمن مشروع حماية تونس الغربية من الفيضانات، الذي اشرفت على إنجازه الإدارة العامة للمياه العمرانية،ضمن 3 أقساط بكلفة جملية تقدر ب150 مليون دينار، وفق معطيات رسمية عن المشروع.



