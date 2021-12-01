كأس العرب فيفا قطر 2021: فوز المنتخب الجزائري على السودان برباعية نظيفة

Publié le Mercredi 01 Decembre 2021 - 14:51 قراءة: 0 د, 36 ث
      
حقق المنتخب الجزائري اليوم الأربعاء انتصارا عريضا على نظيره السوداني بنتجة 4 - 0، ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة، من كأس العرب فيفا قطر 2021.
وجاءت أهداف المنتخب الجزائري في اللقاء، الذي احتضنه ملعب أحمد بن علي المونديالي، عن طريق بغداد بونجاح في الدقيقتين 11 و 37 و جمال الدين بن العمري في الدقيقة 43 و العربي هلال سوداني في الدقيقة 46..

وكان المنتخب السوداني قد أهدر في الدقيقة 70 ركلة جزاء فشل في تنفيذها اللاعب محمد عبد الرحمان يوسف.

وبهذا الفوز تصدر الممنتخب الجزائري بطل افريقيا ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، فييما استقر المنتخب السوداني في المركز الأخير برصيد 0 نقاط.

وستسكمل مباريات المجموعة الرابعة، اليوم، باجراء لقاء المنتخب المصري و المنتخب اللبناني على ملعب خليفة الدولي.


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