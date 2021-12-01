وزارة الصحة تنظم حملات تلقيح متنقلة ضد كورونا في الأسواق الأسبوعية وفي المناطق الداخلية

Publié le Mercredi 01 Decembre 2021 - 14:52 قراءة: 0 د, 56 ث
      
وات - أفادت مستشارة وزير الصحة إيناس قماطي اليوم الأربعاء أن وزارة الصحة انطلقت منذ يوم أمس الثلاثاء في تنظيم حملات تلقيح متنقلة ضد فيروس كورونا في جميع الأسواق الأسبوعية وبالمناطق الداخلية الموزعة على كامل تراب البلاد

وأضافت إيناس قماطي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن العديد من الفرق الطبية وشبه الطبية باشرت منذ أمس الثلاثاء في تأمين عمليات تطعيم المواطنين المتواجدين بالأسواق الأسبوعية كما تنقلت فرق طبية أخرى بالتعاون مع الهلال الأحمر التونسي اليوم الأربعاء الى ولايتي سيدي بوزيد و تطاوين لتلقيح متساكني هذه المناطق ومن ثمة تعميم هذه الحملة على بقية المناطق الداخلية بالبلاد

ولفتت إلى أن هذه الحملات تؤمنها كل من الإدارات الجهوية للصحة بالتعاون مع مراكز الرعاية الصحية الأساسية وهي موجهة للمواطنين من 18 سنة فما فوق للتمتع بالجرعة الأولى أو الثانية من التلقيح المضاد لفيروس كورونا

وأبرزت قماطي في هذا الصدد أنه سيتم خلال حملات التلقيح هذه اعتماد نوعين من التلاقيح هي "جونسون آند جونسن" و "فايزر

يذكر أن وزارة الصحة أعلنت أنه بتاريخ 29 نوفمبر الجاري تطعيم 43085 شخصا ضد كورونا ليرتفع بذلك إجمالي عدد الذين استكملوا التلقيح ضد كورونا الى 5.129.211 شخصا منذ انطلاق حملة التلقيح في مارس الماضي

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 237134



En continu

Toutes les news

Arab Cup
  11:00 Algerie - Soudan
  14:00 Egypte - Liban
  17:00 Maroc - Palestine
  20:00 KSA - Jordanie
Arab Cup

الأربعاء 01 ديسمبر 2021 | 26 ربيع الثاني 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:05 14:45 12:15 07:13 05:42
Babnet
17°
 Babnet17° Babnet % 55 :الرطــوبة
تونــس Babnet10°
3.6 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
17°-1020°-1114°-1116°-1114°-11
  • Avoirs en devises
    20266,3

  • (30 nov)
  • Jours d'importation
    120
  •              1 € = 3,25247 DT        1$ =2,91972 DT
  • Solde Compte du Trésor   (30 nov)   392,9 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   