وزارة الصحة تنظم حملات تلقيح متنقلة ضد كورونا في الأسواق الأسبوعية وفي المناطق الداخلية

وات - أفادت مستشارة وزير الصحة إيناس قماطي اليوم الأربعاء أن وزارة الصحة انطلقت منذ يوم أمس الثلاثاء في تنظيم حملات تلقيح متنقلة ضد فيروس كورونا في جميع الأسواق الأسبوعية وبالمناطق الداخلية الموزعة على كامل تراب البلاد



وأضافت إيناس قماطي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن العديد من الفرق الطبية وشبه الطبية باشرت منذ أمس الثلاثاء في تأمين عمليات تطعيم المواطنين المتواجدين بالأسواق الأسبوعية كما تنقلت فرق طبية أخرى بالتعاون مع الهلال الأحمر التونسي اليوم الأربعاء الى ولايتي سيدي بوزيد و تطاوين لتلقيح متساكني هذه المناطق ومن ثمة تعميم هذه الحملة على بقية المناطق الداخلية بالبلاد



ولفتت إلى أن هذه الحملات تؤمنها كل من الإدارات الجهوية للصحة بالتعاون مع مراكز الرعاية الصحية الأساسية وهي موجهة للمواطنين من 18 سنة فما فوق للتمتع بالجرعة الأولى أو الثانية من التلقيح المضاد لفيروس كورونا



وأبرزت قماطي في هذا الصدد أنه سيتم خلال حملات التلقيح هذه اعتماد نوعين من التلاقيح هي "جونسون آند جونسن" و "فايزر



يذكر أن وزارة الصحة أعلنت أنه بتاريخ 29 نوفمبر الجاري تطعيم 43085 شخصا ضد كورونا ليرتفع بذلك إجمالي عدد الذين استكملوا التلقيح ضد كورونا الى 5.129.211 شخصا منذ انطلاق حملة التلقيح في مارس الماضي



