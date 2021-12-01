اطلاق منظومة جديدة للمعلومات لدعم الامن الغذائي في افريقيا

اطلق المرصد الوطني للفلاحة بالتعاون مع مرصد الصحراء والساحل، في اطار مشروع "افريكولتور"، منظومة جديدة للمعلومات لدعم الامن الغذائي في تونس والتي ستدخل حيز الاستغلال وتكون مفتوحة للعموم بداية من جانفي 2022.



وسيتم اطلاق هذه المنصة، التي سيقع الاعلان عنها رسميا خلال ورشة تنتظم بتونس، غدا الخميس والجمعة 3 ديسمبر 2021 ، في اطار مشروع "افريكولتور" المتعلق "بتعزيز الامن الغذائي في المنظومات الفلاحية الافريقية بمساندة الاستشعار عن بعد".





وتتمثل هذه المنظومة الجديدة للمعلومات في منصة جغرافية فضائية تمكن من الملاحظة التفاعلية واستقراء المعطيات وانتاج المعلومات (احصائيات وبيانات)، في علاقة بالقطاع الفلاحي في تونس والمجالات المتصلة به، وفق ما نشره مرصد الصحراء والساحل على صفحته على شبكة "فايسبوك".





وتوفر هذه المنصة للاوساط الجامعية والمجتمع المدني امكانية تثمين المعطيات المتاحة للعمم والمرتبطة بالقطاع الفلاحي.



ويتعلق الامر بمشروع بحثي يموله الاتحاد الاوروبي في اطار مشروع "افاق 2020" لفترة اربع سنوات، في اطار مجمع يضم 17 شريكا .



ويشمل المشروع مناطق نموذجية تم اختيارها في 8 بلدان افريقية وهي: جنوب افريقيا واثيوبيا وغانا وكينيا والموزمبيق والنيجر ورواندا وتونس. ويرمي المشروع الى توفير ادوات لاصحاب القرار من اجل التعامل مع مسالة الامن الغذائي في افريقيا بقدرات عملية اكبر.



ويتولى مرصد الصحراء والساحل تنسيق المشروع بالنسبة لمنطقة شمال افريقيا وهو يتكفل باقتراح المنتوجات والخدمات من اجل ارساء نظام مندمج للمراقبة والتحذير المبكر في المجال الفلاحي، لدعم اتخاذ القرار في مجال الامن الغذائي.











