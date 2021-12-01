كاس العرب - 2021- التحاق جاسر الخميري ومعتز الزمزمي بالمنتخب الوطني في الدوحة

Publié le Mercredi 01 Decembre 2021 - 11:22 قراءة: 0 د, 59 ث
      
وات - ( من مبعوث وات حسني الغربي) - يستانف المنتخب التونسي لكرة اليوم تخضيراته لمباراة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية والتي ستجمعه بنظيره السوري انطلاقا من الساعة الثامنة ليلا بملعب البيت،بإجراء حصة تدريبية مغلقة بملعب العقلة، انطلاقا من الساعة السابعة ليلا، على أن تكون حصة يوم الخميس ( سيقع تحديد مكانها وتوقيتها لاحقا) مفتوحة للاعلاميين لمدة ربع ساعة، وفقا لتوجيهات الاتحاد الدولي لكرة القدم .

وقد التحق اليوم الأربعاء الثنائي جاسر الخميري ومعتز الزمزمي بمجموعة المنتخب بالدوحة بعد ان تمت دعوتهما في الساعات الاخيرة لتعويض زميليهما ايمن عبد النور وانيس بن سليمان.

ويعقد مدرب المنتخب الوطني التونسي منذر الكبيرغدا الخميس ندوة صحفية للحديث عن مباراة الجمعة التي ستجمع منتخب نسور قرطاج بنظيره السوري انطلاقا من الساعة الثامنة ليلا بتوقيت تونس بملعب البيت.

ويذكر ان المنتخب الوطني التونسي الفائز امس على نظيره الوريتاني 5-1 انفرد بصدارة المجموعة الثانية في أعقاب منافسات الجولة الأولى لكاس العرب فيفا 2021،متقدما بفارق الأهداف على نظيره الإماراتي الذي تفوق مساء امس الثلاثاء على المنتخب السوري بنتيجة 2-1 في مباراة دارت في إطار ذات المجموعه الثانية.

ومن جهة اخرى تقيم لجنة تنظيم مسابقة كاس العرب عددا من الفعاليات الموازية من ذلك معرض خاص بوسائل الإعلام المكلفة بتغطية كاس العرب سيفتتح مساء اليوم.

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