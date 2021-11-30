غرفة تجار الاقمشة والملابس الجاهزة بالتفصيل تلوح بتعليق نشاط منظوريها بداية من 7 ديسمبر 2021

لوّحت الغرفة النقابية الوطنية لتجارة الاقمشة والملابس الجاهزة بالتفصيل بتعليق نشاطها بداية الثلاثاء 7 ديمسبر 2021 بوسط العاصمة احتجاجا على عدم اتخاذ السلطات إجراءات ضد تفاقم الانتصاب الفوضوي بالعاصمة.





واكدت الغرفة النقابية الوطنية لتجارة الاقمشة والملابس الجاهزة بالتفصيل في بلاغ اصدرته، الثلاثاء، انها ستنفذ خلال نفس اليوم وقفة احتجاجية على الساعة العاشرة صباحا الى الواحدة ظهرا بشارع جمال عبد الناصر بالعاصمة.



وقالت الغرفة انها لم تسجل اي بوادر لحل لملف التجارة الموازية بالعاصمة والتي اتسعت رقعتها الجغرافية رغم جلسة العمل التي كانت انعقدت يوم 12 نوفمبر 2021 مع بلدية تونس، وفي وقت يزداد فيه وضع التجار سوء جراء الركود الاقتصادي.



وطالبت الغرفة السلط الامنية برفع او تقليص الحواجز الحديدية بشارع الحبيب بورقيبة وشارع جمال عبد الناصر والشوارع الاخرى وفتح المنافذ المغلقة بما يسهل حركة التنقل واستعادة النشاط التجاري.













