كاس العرب للفيفا - اختيار مهاجم المنتخب التونسي سيف الدين الجزيري أفضل لاعب في مباراة موريتانيا

Publié le Mardi 30 Novembre 2021 - 16:47 قراءة: 0 د, 27 ث
      
توج مهاجم المنتخب التونسي سيف الدين الجزيري مجهوداته المميزة على أرضية الملعب بالحصول على جائزة أفضل لاعب في المباراة امام المنتخب الموريتاني التي أقيمت يوم الثلاثاء في اطار الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية ضمن الدور الاول لكأس العرب للفيفا لكرة القدم (قطر 2021).
وانتهت المباراة بفوز كاسح للمنتخب التونسي 5-1.
وقدم سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك المصري مردودا متميزا وسجل ثنائية في الدقيقتين 38 و45.
وسيلاقي المنتخب التونسي نظيره السوري في الجولة الثانية على ملعب البيت يوم الجمعة المقبل فيما ستلاقي موريتانيا منتخب الإمارات في نفس اليوم أيضا.

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