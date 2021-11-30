مارطون كومار الافتراضي: تأكيد مشاركة أكثر من 900 متسابق والعائدات ستخصص لاعادة تشجير الغابات التونسية

أعلنت اللجنة المنظمة لمارطون كومار الافتراضي عن تأكيد مشاركة أكثر من 900 متسابق، في الحدث الرياضي المقرّر يومي 11 و 12 ديسمبر القادم.



وأكد رئيس لجنة التنظيم لطفي الحاج قاسم، أنّ النسخة 35 من مارطون كومار لهذا العام، ستكون تحت شعار "نجري لحماية البيئة"، وستخصص جميع مداخيل التسجيل للمساهمة في اعادة تشجير الغابات التونسية، التي لحقتها أضرار الحرائق، بالشراكة مع جمعية "تونس كلين آب".



وأوضح خلال ندوة صحفية، حضرها ممثلون عن المجتمع المدني و وزارة الفلاحة و السياحة والبيئة، والجامعة التونسية لألعاب القوى، أنّ مارطون كومار لاقى شهادة الاعتراف الدولية منذ سنة 2019، لافتا النظر أنّ جائحة كورونا تسببت في تأجيل تنظيم النسخة 35 في سنة 2020 ليتقرر اثره أن يكون السباق افتراضي، تجنبا للتجمعات واحترام البروتوكول الصحي.



وأفاد أنّ النسخة 35 من المارطون في تسميته الرسمية "مارطون كومار تونس - قرطاج السباقات الافتراضية 2021"، تحمل عديد الامتيازات، حيث يمكن

يمكن لأي شخص المشاركة فيه دون أي قيود جغرافية، كما يمكن له انطلاقا من التطبيق المخصص للتسجيل، اختيار مسافة السباق التي يود المتسابق المشاركة فيه، سواء كان سباق 5 كلم أو 21.1 كلم أو سباق 42.195 كلم.



كما بيّن أنّ المارطون سيكون مرنا وصحيا، قائلا في ذلك انّه لن يتمّ اعتماد جدول زمني محدد لانهاء المنافسات من جهة، كما سيتمّ تجنب التجمعات، احتراما للبروتوكول الصحي من جهة اخرى.



وفي سؤال لـ"وات" عن عدد المشاركين المنتظر تسجيلهم وعن سبب عدم اعتماد استراتيجية اتصالية لتسويق الحدث في وسائل الاعلام التلفزية والاشهار له كما في السابق، كشف لطفي الحاج سالم أنّ الجهة المنظمة ترجح أن يصل عدد المسجلين للمشاركة في المارطون ما بين 5 آلاف و 10 آلاف شخص، معتبرا أنّ التسجيل سيزداد مع اقتراب تاريخ الانطلاق في 11 ديسمبر.



وعن الاستراتيجية الاتصالية، قال انّ القائمين على التنظيم، خيّروا ان يكون التسويق للحدث مقتصرا على بعض الاذاعات ووسائل التواصل الاجتماعي، بدل القنوات التلفزية، مشيرا الى أنّ الوسائط الرقمية تعد الأنجع والأكثر متابعة.







