لقاءات وندوات على هامش الدورة 22 لايام قرطاج المسرحية

اعدت هيئة تنظيم الدورة 22 لايام قرطاج المسرحية المقررة من 04 الى 12 ديسمبر القادم مجموعة من الندوات واللقاءات المصاحبة للعروض المسرحية المبرمجة بمختلف الفضاءات في علاقة بالكتابات والتجارب المسرحية التونسية والعربية والدولية.



وسيكون الموعد يوم 05 ديسمبر القادم مع الفنان ميشال كورتمانش (ممثل كندي كوميدي ساخر) بمركز الموسيقى العربية والمتوسطية "النجمة الزهراء" الى جانب لقاء حول تظاهرة ايام قرطاج المسرحية بالجهات باحد نزل العاصمة وتقديم كتاب "ذاكرة ايام قرطاج المسرحية" بمدينة الثقافة.

ويخصص يوم 06 ديسمبر لتدارس موضوع "اهمية التصرف الجماعي لضمان حقوق المؤلف والحقوق المجاورة " في اطار مائدة مستديرة تنتظم بمقر المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة مع تنظيم لقاء ببيت الرواية بمدينة الثقافة حول الكتابات المسرحية.

ومن المنتظر تكريم فرقة مدينة تونس للمسرح يوم 07 ديسمبر بالمسرح البلدي بالعاصمة وايضا تنظيم الندوة الدولية حول "المسرح زمن الازمات" باحد النزل بالعاصمة في حين يخصص يوم 08 ديسمبر لتدارس موضوع "انتاج الفنون الدرامية :بين الطموح والواقع " بقاعة الفن الرابع .

اما يوم 09 ديسمبر فسيكون الحديث حول المسرح ما قبل وبعد الكورونا في اطار مائدة مستديرة بقاعة الفن الرابع في حين يخصص يوم 10 ديسمبر لتكريم المسرح المصري بفضاء "النجمة الزهراء"مع تنظيم ندوة "لقاء: فنون الفرجة اولويتنا بعد 10 سنوات" بقاعة الفن الرابع فضلا عن برمجة لقاء باحد نزل العاصمة لتقديم مسار وتجربة عبد الرؤوف الباسطي.

وتقترح الهيئة المنظمة للدورة الجديدة لايام قرطاج المسرحية في هذا الصدد ايضا لقاء يوم 11 ديسمبر مع الفنان سايرجيو باربوتشيا بقاعة الفن الرابع مع برمجة ندوة فكرية حول "المسرح والاقتصاد الثقافي الرقمي" بفضاء "ستارت آب" بمدينة الثقافة.



