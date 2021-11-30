6.8 بالمائة من مستعملي العربات المستجوبين سنهم أقل من 18 سنة (دراسة لجمعية الوقاية من حوادث الطريق)

كشفت دراسة سوسيولوجية حول "سلوك وتمثلات السائق والمترجل في تونس" اعدتها الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات، أن 6.8 بالمائة من مستعملي العربات المستجوبين، سنهم أقل من 18 سنة، وغير منتفعين برخصة سياقة.



واعتبرت الممثلة عن الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات رانية الغويل، خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الثلاثاء بالعاصمة، ان هذه الفئة من الشباب الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، هم قصر ويعتبرون "جانحين" في نظر القانون، ومن المفروض التصدي لهم لما يشكلونه من خطر على حياتهم وعلى بقية مستعملي الطريق.



وأوضحت أن الدراسة التي شملت 3500 مستجوب وتوزعت بين 1500 سائق عربة والف سائق دراجة نارية والف مترجل بستة اقاليم مختلفة، خلصت إلى أن الفئة العمرية الاقل من 18 سنة سجلت أكثر سلوكات متهورة ومتشنجة مرتبطة باستغلال الرصيف لايقاف الدراجات النارية واصدار أصوات مزعجة في الطريق خلال قيادتها.



وأضافت أن الدراسة التي اعتمدت العديد من المتغيرات الاجتماعية كالجنس والاقليم والحالة المدنية والمهنة، كشفت ان 63.5 بالمائة من الفئة العمرية الأقل من 18 سنة لاتعطي الأولوية للمترجلين و75.3 بالمائة من هذه الفئة تصدر أصواتا مزعجة في الطريق عند استعمال الدراجة النارية، و77 بالمائة تقوم بحركات بهلوانية في الطريق باستعمال الدرجات النارية.



كما بينت الدراسة، وفق الغويل أنّ أغلب مستعملي الدرّاجات الناريّة خاصّة من الشباب يستهلكون الخمر والقنّب الهندي والمخدّرات أثناء السياقة، بما يتسبب في تداعيات كبيرة أثناء القيادة أهمّها ضعف التركيز وقلّة الانتباه وعدم وضوح الرؤية.



وأفادت بأن الدراسة بينت كذلك ان المترجلين الذين سنهم 25 سنة او اقل، لهم نزعة الى السلوك غير الآمن عند عبور الشارع، في حين ان المترجلين من الفئة العمرية 50 سنة او أكثر لهم نزعة الى السلوك الآمن أكثر من بقية الفئات الأخرى.



من جهة أخرى، أكدت الغويل أن الدراسة كشفت أيضا أن اكثر من 46 بالمائة من المستجوبين يقتنون العجلات المطاطية من السوق الموازية، وهو ما يعتبر أمرا "خطيرا جدا "من شأنه أن يتسبب في ارتفاع حصيلة القتلى والجرحى من حوادث الطرقات.



أما رئيس الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات عفيف الفريقي، فقد أفاد بأن هذه الدراسة السوسيولوجية تطرقت إلى عدة مواضيع هامة جدا ومسكوت عنها، وفق تعبيره، كاستعمال العجلات المهربة عبر المسالك التجارية الموازية والعنف في الطريق وخاصة الموجه ضد المرأة، ومخاطر استعمال الهاتف الجوال في الطريق العام والسياقة في حالة سكر وتحت تأثير الزطلة والمخدّرات.



