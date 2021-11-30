عائدات تصدير منتوجات الصيد البحري تتجاوز 495 مليون دينار إلى موفى أكتوبر 2021

وات - بلغت صادرات منتوجات الصيد البحري إلى نهاية شهر أكتوبر 2021 ، أكثر من 6ر24 ألف طن بقيمة 5ر495 مليون دينار (م د) مقابل أكثر من 6ر18 ألف طن بقيمة 396 مليون دينار في الفترة ذاتها من سنة 2020

ونمت صادرات الصيد البحري خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2021 بنسبة 8ر31 بالمائة من حيث الكمية و1ر25 بالمائة من حيث القيمة.



وبحسب المعطيات التي استقتها (وات) من وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، فقد بلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات في القطاع 5ر185 بالمائة إلى أواخر أكتوبر 2021 مقابل 8ر184 بالمائة في الفترة ذاتها من سنة 2020.



ومكّنت هذه التغطية من توفير عائدات من العملة الأجنبية برصيد إيجابي بلغ 9ر228 م د مقابل 8ر181 م د في الفترة نفسها من سنة 2020



وبالمقارنة مع نسق التصدير لهذه الفترة من سنة 2021 بمثيلتها من سنة 2019 أي قبل بداية الأزمة الصحية المتسمة بانتشار جائحة فيروس كورونا (كوفيد19)، تبرز المعطيات المتوفرة أن التصدير استرجع نسقه من حيث الكميات المُروجة.

وتوزعت الصادرات التونسية من منتوجات الصيد البحري على53 وجهة، حيث انفردت العشر دول الأولى ب 2ر89 بالمائة من قيمة الصادرات الجملية والتي تتصدرها إيطاليا ب 34 بالمائة تليها اسبانيا ب 26 بالمائة ثم اليابان ب 11 بالمائة.

اما واردات منتوجات الصيد البحري فقد بلغت إلى موفى أكتوبر 2021 حوالي 53252 طنا بقيمة 6ر266 م د مقابل 47822 طنا بقيمة 2ر214 م د مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020 .



