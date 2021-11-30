القصرين : القبض على شاب في تالة بصدد التواصل عبر شبكات التواصل الاجتماعي  مع عناصر إرهابية في الخارج

Publié le Mardi 30 Novembre 2021 - 14:27 قراءة: 0 د, 24 ث
      
تمكّنت فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني في معتمدية تالة في ولاية القصرين ، اليوم الثلاثاء ، من إلقاء القبض على شاب في العقد الثالث من العمر بصدد التواصل عبر شبكات التواصل الاجتماعي مع عناصر إرهابية موجودة خارج أرض الوطن وفق ما ذكره في تصريح لـ(وات) مصدر أمني في الجهة.

وأضاف ذات المصدر أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في القصرين أذنت بالإحتفاظ به من أجل الإشتباه في إنتمائه الى تنظيم ارهابي مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 237068



En continu

Toutes les news

Arab Cup
  11:00 Tunisie - Mauritanie : 5-1
  14:00 Iraq - Oman
  17:30 Qatar - Bahrain
  20:00 EAU - Syrie
Arab Cup

الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 | 25 ربيع الثاني 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:05 14:45 12:15 07:12 05:41
Babnet
16°
 Babnet16° Babnet % 59 :الرطــوبة
تونــس Babnet11°
4.63 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
16°-1119°-1020°-1215°-1116°-13
  • Avoirs en devises
    20456,9

  • (29 nov)
  • Jours d'importation
    122
  •              1 € = 3,25226 DT        1$ =2,91655 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29 nov)   393,9 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   