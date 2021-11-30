القصرين : القبض على شاب في تالة بصدد التواصل عبر شبكات التواصل الاجتماعي  مع عناصر إرهابية في الخارج

تمكّنت فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني في معتمدية تالة في ولاية القصرين ، اليوم الثلاثاء ، من إلقاء القبض على شاب في العقد الثالث من العمر بصدد التواصل عبر شبكات التواصل الاجتماعي مع عناصر إرهابية موجودة خارج أرض الوطن وفق ما ذكره في تصريح لـ(وات) مصدر أمني في الجهة.



وأضاف ذات المصدر أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في القصرين أذنت بالإحتفاظ به من أجل الإشتباه في إنتمائه الى تنظيم ارهابي مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه.



