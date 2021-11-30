القصرين : القبض على شاب في تالة بصدد التواصل عبر شبكات التواصل الاجتماعي  مع عناصر إرهابية في الخارج

تمكّنت فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني في معتمدية تالة في ولاية القصرين ، اليوم الثلاثاء ، من إلقاء القبض على شاب في العقد الثالث من العمر بصدد التواصل عبر شبكات التواصل الاجتماعي مع عناصر إرهابية موجودة خارج أرض الوطن وفق ما ذكره في تصريح لـ(وات) مصدر أمني في الجهة.
وأضاف ذات المصدر أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في القصرين أذنت بالإحتفاظ به من أجل الإشتباه في إنتمائه الى تنظيم ارهابي مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه.
وأضاف ذات المصدر أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في القصرين أذنت بالإحتفاظ به من أجل الإشتباه في إنتمائه الى تنظيم ارهابي مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه.
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