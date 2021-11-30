القبض على 1078 شخصا مورطين في قضايا وفي ارتكاب جرائم مختلفة (الداخلية)

ألقت وحدات الأمن والحرس الوطنيين، في حملات أمنية بمختلف ولايات الجمهورية في الأربع والعشرين ساعة الماضية، القبض على 1078 شخصا مورطا في قضايا وفي ارتكاب جرائم مختلفة، وفق ما أفادت به وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء في بلاغ.



وأوضح ذات المصدر أن وحدات الأمن والحرس ألقت القبض على 930 شخصا مفتّش عنهم لتورطهم في قضايا مختلفة، وقامت بإيقاف 148 شخصا من أجل ارتكابهم لجرائم مختلفة، على غرار السرقة والاعتداء على الأملاك والأشخاص وقضايا تهمّ الأمن العامّ.





