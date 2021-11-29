الاتحاد العام التونسي للشغل يعقد ندوة اقليمية بتوزر حول " العهود والمعايير الدولية ومسألة النوع الاجتماعي"

تحتضن مدينة توزر، اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء، الندوة الإقليمية الموجهة لولايات الجنوب والتي ينظمها الاتحاد العام التونسي للشغل بالشراكة مع المنظمة النقابية الاسبانية بعنوان "العهود والمعايير الدولية ومسألة النوع الاجتماعي" بمشاركة نقابيات من ولايات توزر وقفصة وقبلي وسيدي بوزيد والقصرين وتطاوين وقابس.

وتنظر الندوة وفق ما أوضحته، الأمينة العامة المساعدة بالاتحاد المكلفة بالعلاقات العربية والدولية والهجرة، نعيمة الهمامي، في مسألتي دعم المرأة العاملة ورفع قدرات النقابيات وذلك من خلال اتفاقيات دولية ومبادرات للاتحاد العام التونسي في الغرض.



وعلى مستوى مسألة المرأة العاملة، أشارت الأمينة العامة المساعدة إلى أنه قد وقع التطرق الى عدة مواضيع منها حماية الامومة، وهو ملف أعدت في شأنه المنظمة الشغيلة مشروع قانون يستند المشروع الى الاتفاقية الدولية لحماية الامومة، ويقترح منح الام رخصة ما قبل الولادة وتمديد عطلة الولادة الى ثلاثة أشهر، تم تقديمه للجهات المعنية منها وزارة المرأة إلا أنه لم يقع البت فيه حتى الآن.

كما تم التطرق الى المساواة بين الجنسين سواء من خلال المساواة في القطاعين العام والخاص وكذلك في القطاع الفلاحي.



وفي ما يتعلق بمجال حماية المرأة في بعض القطاعات غير المهيكلة نظرت الندوة في وضعية المرأة العاملة في المنازل وتم خلالها تثمين القانون الصادر في الأشهر الماضية والخاص بحماية هذه الفئة والدفاع عن حقوقها وذلك في انتظار اصدار الضوابط والأوامر الترتيبية لتنفيذ هذا القانون في جانفي 2022.

وأكدت في سياق آخر مناصرة الاتحاد العام التونسي للشغل لحملة التصدي لظاهرة العنف في مواقع العمل مبينة أنه رغم وجود القانون التونسي عدد 58 الصادر سنة 2017 إلا أن الاتفاقية الدولية 190 تعتبر أشمل باعتبار أنها تهتم بالمرأة والرجل وبجميع أشكال العنف.

ونظرت الندوة أيضا في مسألة رفع قدرات المرأة النقابية، حيث تم التركيز على أهمية تكوين النقابيات الموجودات في الهياكل الوسطى وخاصة في المكاتب الجهوية من خلال تمكينهن من التأطير والتكوين الضروريين بالتركيز على الاتفاقيات الدولية ومعايير العمل الدولية ومدى اهتمامها بالمرأة.





