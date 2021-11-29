تعيين خالد بتين ر م ع الشركة الوطنية لتوزيع البترول،

Publié le Lundi 29 Novembre 2021 - 16:21 قراءة: 0 د, 7 ث
      
أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد أمرين رئاسيين يقضيان تباعا بإنهاء تسمية نبيل صميدة الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول، وبتسمية خالد بتين خلفا له

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