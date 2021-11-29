أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد أمرين رئاسيين يقضيان تباعا بإنهاء تسمية نبيل صميدة الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول، وبتسمية خالد بتين خلفا له
تعيين خالد بتين ر م ع الشركة الوطنية لتوزيع البترول،
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الاثنين 29 نوفمبر 2021 | 24 ربيع الثاني 1443
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