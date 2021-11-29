المنتخب التونسي لكرة القدم يختتم تحضيراته لمباراة الغد ضد موريتانيا

Publié le Lundi 29 Novembre 2021 - 16:35 قراءة: 0 د, 34 ث
      
أنهى المنتخب التونسي لكرة القدم، تحضيراته للمقابلة الأولى التي ستجمعه غدا، بنظيره الموريتاني، في منافسات المجموعة الثانية من كأس العرب فيفا قطر 2021 وذلك باجراء حصة تدريبية اليوم الاثنين خصصها الاطار لبعض المسائل الفنية.

وتم التركيز خلال هذه الحصة التدريبية على الكرات الثابتة بالخصوص، دون رفع نسق العمل تحسبا للموعد الافتتاحي.

وتجدر الاشارة الى ان اللاعبين سعد بقير ونعيم السليتي التحقا بمقر إقامة المنتخب الوطني في الدوحة. وقد تمتع بقير الذي خاض مقابلة يوم الأحد مع فريقه أبها السعودي، إلى برنامج خاص لتفادي الإرهاق وتدرب في النزل.

ومن المنتظر أن يلتحق جاسر الخميري، الذي تمت دعوته لتعزيز صفوف نسور قرطاج لتعويض أيمن عبد النور، بعد اللقاء الأول لمباشرة التحضيرات مع بقية زملائه.‎



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 237019



En continu

Toutes les news

Arab Cup
  J-1
Arab Cup

الاثنين 29 نوفمبر 2021 | 24 ربيع الثاني 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:05 14:45 12:15 07:11 05:40
Babnet
12°
 Babnet12° Babnet % 52 :الرطــوبة
تونــس Babnet
11.42 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
12°-816°-1118°-1020°-1214°-12
  • Avoirs en devises
    20504,6

  • (26 nov)
  • Jours d'importation
    122
  •              1 € = 3,24847 DT        1$ =2,92356 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26 nov)   632,8 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   