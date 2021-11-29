المنتخب التونسي لكرة القدم يختتم تحضيراته لمباراة الغد ضد موريتانيا

أنهى المنتخب التونسي لكرة القدم، تحضيراته للمقابلة الأولى التي ستجمعه غدا، بنظيره الموريتاني، في منافسات المجموعة الثانية من كأس العرب فيفا قطر 2021 وذلك باجراء حصة تدريبية اليوم الاثنين خصصها الاطار لبعض المسائل الفنية.



وتم التركيز خلال هذه الحصة التدريبية على الكرات الثابتة بالخصوص، دون رفع نسق العمل تحسبا للموعد الافتتاحي.



وتجدر الاشارة الى ان اللاعبين سعد بقير ونعيم السليتي التحقا بمقر إقامة المنتخب الوطني في الدوحة. وقد تمتع بقير الذي خاض مقابلة يوم الأحد مع فريقه أبها السعودي، إلى برنامج خاص لتفادي الإرهاق وتدرب في النزل.



ومن المنتظر أن يلتحق جاسر الخميري، الذي تمت دعوته لتعزيز صفوف نسور قرطاج لتعويض أيمن عبد النور، بعد اللقاء الأول لمباشرة التحضيرات مع بقية زملائه.‎







