مسيرتان بمعتمديتي المكناسي ومنزل بوزيان بسبب جملة من المطالب

وات - شارك اليوم الاثنين عدد من أهالي معتمديتي المكناسي ومنزل بوزيان من ولاية سيدي بوزيد في مسيرتين منفصلتين للمطالبة بإطلاق سراح 3 موقفين من منزل بوزيان وحل مشكلة منجم فسفاط المكناسي ودفع التنمية والتشغيل بالمعتمديتين، وقد تم بالمناسبة إغلاق جميع الادارات العمومية على غرار البريد والقباضة المالية والشؤون الاجتماعية.



وكانت المسيرة الأولى قد انطلقت بمنزل بوزيان من أمام مركز الحرس الوطني بالجهة لتجوب الشارع الرئيسي للمعتمدية وعدد من الانهج، في حين انطلقت المسيرة الثانية من وسط مدينة المكناسي وقد رفعت خلالها شعارات مطالبة بالتنمية والتشغيل وإطلاق سراح الموقوفين ومنددة بتعامل الحكومة من مطالب المكناسي ومنزل بوزيان وخاصة المتعلقة بمنجم فسفاط المكناسي الذي توقف عن النشاط وحق المعتصمين بالخط الحديدي عدد 13 في التشغيل، وفق قولهم.



يشار الى ان معتمديتي المكناسي ومنزل بوزيان تشهدان منذ الاسبوع الماضي تحركات احتجاجية بسبب تعطل نشاط منجم فسفاط المكناسي وعدم صرف أجور العملة به وإيقاف 3 عمّال من المنجم يوم 23 نوفمبر في منطقة المنصورة التابعة لولاية القيروان في طريق عودتهم من العاصمة اين شاركوا في جلسة تفاوضية في وزارة الصناعة والمناجم والطاقة.







