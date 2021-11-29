مشاركة فريق بولوني وطلبة من جامعة فرصوفيا في اشغال موقع الكريب الاثري بسليانة

شارك فريق من تونس وبولونيا تضمن باحثين ومحافظي التراث وتقنيين في مجموعة من الابحاث الاثرية والدراسات الجيوفيزيائية واعمال المسح والجرد التي اقرها المعهد الوطني للتراث بالموقع الاثري بالكريب او "موستيس" بولاية سليانة من 13 الى 28 نوفمبر الجاري وذلك بمعاضدة مجموعة من طلبة جامعة فرصوفيا.



وتاتي المشاركة الدولية في الموقع الاثري بالكريب في اطار الاتفاقية المبرمة بين المعهد الوطني للتراث بتونس وجامعة فرصوفيا حول موقع الكريب الاثري الذي شهد في الاونة الاخيرة اهمالا لافتا بسبب ضعف التمويلات ليتم اعادة احيائه من جديد بتحديد مسارته ودراسة مخزونه الحضاري وذلك بالنظر الى اهميته التاريخية لاسيما بالحقبة الرومانية.



والكريب او "موستيس"، منطقة موغلة في التاريخ، تقع على بعد 12كلم من مركز ولاية سليانة بالشمال الغربي لتونس ,وقد شهدت في العصور القديمة حركية اقتصادية وكثافة سكانية خاصة بالعصر الروماني بفضل موقعها الاستراتيجي، وهي التي تقع على طول الطريق الرومانية الرابطة بين قرطاج ومنطقة تبسة الجزائرية.



وقد كشفت الحفريات التي انطلقت بها منذ سنة 1959 عن وجود معالم تاريخية هامة على غرار قوس النصر ,ومعابد ابولون وبلوتن ومنازل رومانية وقلعة بيزنطية وكنيسة ومنذ سنة 2014 تم تصنيف بلدية مكثر بلدية سياحية وشكلت مدينة الكريب احدى محطات المسلك السياحي .

كما تعد ولاية سليانة من اكثر مناطق الجمهورية ثراء على مستوى عدد المواقع الاثرية حيث تفيد الاحصائيات ان عددها يفوق 1800 موقع.



