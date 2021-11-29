إضطراب وانقطاع مياه الشرب بالمناطق العليا من معتمديتي جرجيس وبن قردان بداية من الغد الثلاثاء

Publié le Lundi 29 Novembre 2021 - 14:48 قراءة: 0 د, 29 ث
      
أكّدت مصالح شركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تسجيل إضطراب وانقطاع في توزيع مياه الشرب بداية من الساعة الخامسة من صباح غد، الثلاثاء 30 نوفمبر 2021، بالمناطق العليا من معتمديتي جرجيس وبن قردان.

ويأتي هذا الاضطراب في ظل برمجة الشركة لأشغال ربط على قناة الجلب الرئيسية قطر 800مم المزوّدة لمعتمديتي جرجيس وبن قردان وذلك في إطار إنجاز مشروع الطريق السيّارة مدنين/رأس جدير من طرف مصالح وزارة التجهيز والإسكان على مستوى أربع نقاط مختلفة.
وتوقعت الشركة استئناف التزويد تدريجيا بداية من الساعة منتصف نهار، الأربعاء 01 ديسمبر 2021.
كما أشارت إلى أن الأشغال ستتواصل كامل اليوم إلى حين استكمالها.



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