توزر: أجواء منعشة في النسخة الأولى من التظاهرة الرياضية للقفز بالمظلات "سكايز ديفينغ"

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ودعت ولاية توزر مساء الاحد 28 نوفمبر النسخة الأولى من التظاهرة الرياضية الدولية "سكايز ديفينغ" بأرقام مشجعة وأجواء منعشة ساهمت في الترويج للجهة كوجهة للسياحة الرياضية وخاصة رياضات المغامرة وفق سليم بن عياد أحد أعضاء فريق تنظيم التظاهرة.وهي تظاهرة نظمت ببادرة من الرياضي التونسي هادي عبادة عن طريق مجموعة "اونسكاي آريا" بالشراكة مع المدرسة الكندية للقفز بالمظلات وبدعم من عدة أطراف.وأشار بن عياد في تصريح اعلامي بمناسبة اختتام التظاهرة الى أنها حققت أغلب الأهداف المرسومة لها ببلوغ 500 مشارك تونسي قدموا خلال فترة امتدت لأربعين يوما عملوا على تحقيق تجربتهم الأولى في القفز بالمظلات، وأتاحت لهم هذه القفزات وفق نفس المتحدث من الاستمتاع بمنظر جوي متحدثا عن التجربة بلسان من شاركوا بكونها أفضل تجربة في حياتهم ويرغبون في عيشها مجددا.وقد ساعدت العوامل المناخية والظروف الطبيعية في الجهة في إنجاح جميع القفزات المنجزة .واعتبر المنظمون ذلك فرصة هامة للترويج للقطاع السياحي. حيث كان لتنظيمها مردود إيجابي في زيادة معدل إشغال النزل بالجهة بالإضافة الى تنشيط الرحلات الداخلية بمطار توزر نفطة وترويج منتوجات الصناعات التقليدية بفتح سوق حرفي داخل القرية السياحية التي مثلت موقعا للتظاهرة.وعلى صعيد آخر اعتبر منظمو التظاهرة أنهم سعوا الى المزج بين السياحة البديلة والسياحة الريفية ورياضة المغامرة وكانت التظاهرة بذلك حدثا دوليا استقطب محبي هذه الرياضة من بعض الجنسيات وهي فرنسا وبلجيكا ودبي.وأكد في هذا السياق مدربان وأحد أعضاء فريق القفز من المدرسة الكندية للقفز بالمظلات أن التجربة كانت ممتعة حيث أمكن لهم تنفيذ قفزات بشكل يومي على امتداد التظاهرة لما وفرته توزر من عوامل ملائمة لهذه الرياضة وتحدثا عن حسن الاستقبال في تونس والمناظر الطبيعية التي تمتعا بها خلال تجربتهم في توزر.