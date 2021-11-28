الهزيمة الثانية على التوالي لنادي ميلان

Publié le Dimanche 28 Novembre 2021 - 19:12 قراءة: 0 د, 47 ث
      
تعرض ميلان للهزيمة الثانية على التوالي في بطولة الدرجة الأولى الإيطالية لكرة القدم حين حول ساسولو تأخره إلى فوز صاعق 3-1 في سان سيرو اليوم الأحد.
تقدم أصحاب الضيافة مبكرا عبر أليسيو رومانيولي من ضربة رأس بعد ركلة ركنية في الدقيقة 21 وبدا أن ميلان سيستعيد انتصاراته في الدوري التي توقفت خلال الخسارة من فيورنتينا الأسبوع الماضي.
لكن ساسولو، الذي هزم يوفنتوس خارج ملعبه الشهر الماضي، قلب المباراة بعد هدف رائع لجيانلوكا سكاماكا وآخر سجله سيمون كير بالخطأ في مرماه ليتقدم الزوار 2-1 خلال 33 دقيقة من اللقاء.
ورغم قيادة المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش لخط الهجوم عانى ميلان للرد بينما أكد دومينيكو بيراردي انتصار ساسولو المستحق بمجهود فردي رائع في الدقيقة 66.
وأنهت بطاقة حمراء نالها رومانيولي في الدقيقة 77 فرص ميلان في التعويض ليبقى في المركز الثاني برصيد 32 نقطة متساويا مع المتصدر نابولي الذي يواجه لاتسيو في وقت لاحق اليوم.
وحقق ساسولو أول انتصار في أربع مباريات بالدوري ليرتقي للمركز 12 برصيد 18 نقطة.
ر/ زهو

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