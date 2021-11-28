القبض على 1970 "مورطا" في قضايا وجرائم مختلفة خلال حملات أمنية (الداخلية)

Publié le Dimanche 28 Novembre 2021 - 19:10 قراءة: 0 د, 24 ث
      
ألقت وحدات الأمن والحرس، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، القبض على 1970 شخصا مورطا في قضايا ومن أجل ارتكاب جرائم مختلفة، وفق ما ذكرته وزارة الداخلية اليوم الأحد في بلاغ.

وحسب ذات المصدر، أفضت حملات أمنيّة، بكامل ولايات الجمهوريّة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، إلى إلقاء القبض على 1824 شخصا مفتّشا عنهم مورّطين في قضايا مختلفة، وإيقاف 146 شخصا من أجل ارتكابهم لجرائم مختلفة، على غرار السرقة ومسك واستهلاك وترويج المخدرات والاعتداء على الأملاك وقضايا تهمّ الأمن العامّ.


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