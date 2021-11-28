مانشستر سيتي ينجو من عاصفة ثلجية ويفوز على وست هام

Publié le Dimanche 28 Novembre 2021 - 18:25 قراءة: 0 د, 43 ث
      
سجل إيلكاي جندوجان قائد مانشستر سيتي هدفا خلال عاصفة ثلجية في الشوط الأول، وأضاف البديل فرناندينيو هدفا قرب النهاية خلال الفوز 2-1 على وست هام يونايتد في البطولة الإنجليزية الممتازة لكرة القدم اليوم الأحد.

ومع تساقط كثيف للثلوج في الشوط الأول، تقدم سيتي بهدف عندما أرسل رياض محرز كرة عرضية أرضية من الجانب الأيمن، وقابلها جندوجان بلمسة واحدة داخل المرمى في الدقيقة 33.




وتأخرت بداية الشوط الثاني قليلا بسبب محاولة العاملين إخراج الثلوج من أرضية الملعب، لكن سيتي انتظر حتى الدقيقة 90 قبل أن يسجل مجددا عندما مرر جابرييل جيسوس كرة أرضية قابلها فرناندينيو بتسديدة قوية بعد ثلاث دقائق من مشاركته.
وقلص مانويل لانتسيني الفارق بتسديدة رائعة في الوقت بدل الضائع، لكن سيتي خرج بالفوز ليستعيد المركز الثاني برصيد 29 نقطة، وهو نفس رصيد تشيلسي المتصدر الذي يواجه مانشستر يونايتد اليوم.
وبقي وست هام في المركز الرابع وله 23 نقطة.



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