ناصر كامل لوات ..الاتحاد من أجل المتوسط مستعد لمرافقة تونس لجذب الاستثمار الخارجي ،ودعمها اقتصاديا

وات - (مبعوثة وات/ نرجس بديرة) –قال الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط ناصر كامل اليوم الأحد أن ''الاتحاد مستعد لمرافقة تونس لجذب الاستثمار الخارجي اليها ، وتحفيز المجتمع الدولي على مزيد دعمها اقتصاديا لتكون قبلة ووجهة لكل المستثمرين من كافة دول المنطقة وخارجها''.



وأوضح كامل في تصريح خاص لوكالة تونس افريقيا للأنباء 'وات' على هامش انطلاق فعاليات الاحتفال باليوم الدولي للاتحاد من أجل المتوسط (28 نوفمبر من كل سنة ) ببرشلونة (اسبانيا)، أن '' تونس في قلب كل المشاريع ومبادرات الاتحاد من أجل المتوسط ، وسنكون على أتم الاستعداد لتحفيز المجتمع الدولي والاقليمي على حد سواء، على مزيد دعمها اقتصاديا وفنيا وتقنيا ''



وأضاف الأمين العام للاتحاد قوله '' سنكون من السباقين للقيام بأي جهد لدعوة رجال الأعمال والمستثمرين للتركيز على تونس، لتكون مقصدا هاما وفي مقدمة الدول المستقبلة للاستثمارات والصناعة ، وأيضا الى كل ما يؤدي الى تسارع وتيرة الاقتصاد التونسي''

وفي ما يهم انخراط تونس في أنشطة الاتحاد من أجل المتوسط ، شدد المسؤول على أن تونس ''تمثل أحد أهم الدول في الاتحاد على المستوى الانساني والثقافي والتنموي '' ، مبرزا أن البلاد '' تعد دولة متوسطية بامتياز ، وهي كذلك تعتبر نموذجا لدولة واعية بهويتها المتوسطية وانتماءها الاقتصادي والسياسي'' على حد تعبيره .



يشار الى أن الاحتفال بفعاليات اليوم الدولي للبحر الأبيض المتوسط في دورته السادسة ، كان قد انطلق في وقت سابق اليوم ببرشلونة بمشاركة كافة الدول الأعضاء

وتشهد برشلونة غدا الاثنين، انطلاق فعاليات المنتدى الإقليمي السادس للاتحاد..



ووفق ما أكده المنظمون لهذه التظاهرة لوكالة تونس افريقيا للأنباء فسيشارك غدا حوالي 42 وزير خارجية من الدول الأعضاء في الاتحاد ، في اجتماع وزاري بين الاتحاد الأوروبي والجوار الجنوبي لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ جدول الأعمال الجديد للمتوسط حول قضايا تهم التغير المناخي والتنمية المستديمة وأثار كوفيد 19

و تشرف على المنتدى، الرّئاسة المشتركة للاتحاد من أجل المتوسّط التي يتولّاها كلّ من الممثل السامي للاتحاد الأوروبي المكلّف بالشؤون الخارجيّة والسياسة الأمنيّة ونائب رئيسة المفوضيّة الأوروبيّة، جوزيف بوريل ووزير الخارجيّة وشؤون المغتربين في المملكة الهاشميّة الأردنيّة، أيمن الصفدي، بالاضافة الى الأمين العام للاتحاد ناصر كامل.



