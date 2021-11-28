كاس العرب 2021: الشيخاوي ينضم الى تمارين المنتخب التونسي

Publié le Dimanche 28 Novembre 2021 - 16:45 قراءة: 0 د, 40 ث
      
أجرى المنتخب الوطني للأكابر، اليوم الأحد، حصته التدريبية الثانية في الدوحة تحضيرا للمقابلة الأولى التي ستجمعه يوم الثلاثاء القادم بمنتخب موريتانيا انطلاقا من الساعة الحادية عشر صباحا ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية في كأس العرب فيفا قطر 2021.

وشهدت التمارين انضمام اللاعب ياسين الشيخاوي، الذي كان قد التحق بالمنتخب الوطني مساء يوم امس السبت ومن المنتظر أن يلتحق نعيم السليتي وسعد بقير، بمقر الإقامة خلال الساعات القادمة قادمين من السعودية حسب ما افدت به الجامعة التونسية لكرة القدم.

وسيكون الموعد غدا الاثنين مع أول ندوة صحفية رسمية للمنتخبات المشاركة، حيث سيكون المدرب الوطني منذر الكبير حاضرا انطلاقا من الساعة التاسعة و30 دق (بتوقيت تونس)، كما سيعقد الاجتماع الفني على الساعة منتصف النهار ونصف بتوقيت تونس ايضا
وسيجري المنتخب التونسي الحصة التدريبية الأخيرة، انطلاقا من الساعة 13 و30 دق، بملعب العقلة.



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