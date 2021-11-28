بطولة فرنسا:ثلاثية ميسى تهدي سان جرمان الفوز على سانت تيتيان

@PSG_English/Twitter
Publié le Dimanche 28 Novembre 2021 - 16:08 قراءة: 0 د, 46 ث
      
صنع ليونيل ميسي ثلاثة أهداف ليقود باريس سان جيرمان لتعزيز صدارته لبطولة الدرجة الأولى الفرنسية لكرة القدم بفارق 14 نقطة عن أقرب منافسيه بعدما حول تأخره إلى فوز 3-1 على عشرة لاعبين من سانت إيتيين، بينما تعرض نيمار لإصابة محتملة في الكاحل أجبرته على مغادرة الملعب على محفة اليوم الأحد.

واستفاد سان جيرمان جيدا من طرد تيموتي كولودزيتشاك في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، ليمرر ميسي الكرة إلى زميله ماركينيوس ليسجل هدفين من ضربتي رأس وأضاف أنخيل دي ماريا هدفا بينهما، ليقلب الفريق الزائر الطاولة على صاحب الأرض الذي تقدم عبر ديني بوانجا.
ورفع الانتصار رصيد باريس سان جيرمان إلى 40 نقطة من 15 مباراة، لكن ستاد رين صاحب المركز الثالث يملك فرصة التفوق على نيس واحتلال المركز الثاني عندما ينتقل لمواجهة لوريان في وقت لاحق اليوم.
ويتذيل سانت إيتيين، الذي كان ندا للمتصدر رغم لعبه بعشرة لاعبين معظم فترات المباراة التي سقطت خلالها الثلوج على استاد جيفري جيشار، برصيد 12 نقطة.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 236959



En continu

Toutes les news

Arab Cup
  J-2
Arab Cup

الأحد 28 نوفمبر 2021 | 23 ربيع الثاني 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:06 14:45 12:14 07:11 05:39
Babnet
14°
 Babnet17° Babnet % 54 :الرطــوبة
تونــس Babnet
7.72 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
17°-913°-916°-1118°-1020°-11
  • Avoirs en devises
    20504,6

  • (26 nov)
  • Jours d'importation
    122
  •              1 € = 3,24847 DT        1$ =2,92356 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26 nov)   632,8 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   