بطولة فرنسا:ثلاثية ميسى تهدي سان جرمان الفوز على سانت تيتيان

صنع ليونيل ميسي ثلاثة أهداف ليقود باريس سان جيرمان لتعزيز صدارته لبطولة الدرجة الأولى الفرنسية لكرة القدم بفارق 14 نقطة عن أقرب منافسيه بعدما حول تأخره إلى فوز 3-1 على عشرة لاعبين من سانت إيتيين، بينما تعرض نيمار لإصابة محتملة في الكاحل أجبرته على مغادرة الملعب على محفة اليوم الأحد.



واستفاد سان جيرمان جيدا من طرد تيموتي كولودزيتشاك في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، ليمرر ميسي الكرة إلى زميله ماركينيوس ليسجل هدفين من ضربتي رأس وأضاف أنخيل دي ماريا هدفا بينهما، ليقلب الفريق الزائر الطاولة على صاحب الأرض الذي تقدم عبر ديني بوانجا.

ورفع الانتصار رصيد باريس سان جيرمان إلى 40 نقطة من 15 مباراة، لكن ستاد رين صاحب المركز الثالث يملك فرصة التفوق على نيس واحتلال المركز الثاني عندما ينتقل لمواجهة لوريان في وقت لاحق اليوم.

ويتذيل سانت إيتيين، الذي كان ندا للمتصدر رغم لعبه بعشرة لاعبين معظم فترات المباراة التي سقطت خلالها الثلوج على استاد جيفري جيشار، برصيد 12 نقطة.





