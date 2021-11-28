جمعية "قادرات" تطلق دليلا لحث الحكومة التونسية على مراجعة تشريعاتها في اتجاه ملاءمتها مع أحكام بروتوكول "مابوتو"

وات - أطلقت جمعية قادرات يوم السبت دليلا لحث الحكومة التونسية على مراجعة تشريعاتها في اتجاه ملاءمتها مع أحكام بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في إفريقيا "مابوتو" الذي صادقت عليه تونس بمقتضى القانون الأساسي عدد 33 لسنة 2018 المؤرخ في 6 جوان 2018



ويهدف هذا الدليل الذي تم تقديمه يوم السبت خلال ملتقى اقليمي لدعم قدرات شبكة المنظمات غير الحكومة بشمال افريقيا الذي عقد بالعاصمة تحت شعار "آليات الضغط على الحكومات من أجل تطبيق الاتفاقيات الدولية" إلى تبسيط أحكام بروتوكول "مابوتو" وتسهيل اللجوء إليه لدى القضاء ولدى الجهات المعنية فضلا عن إبراز ميزاته وكيفية تناوله لحقوق النساء ومقارنة مكاسبه مع القوانين التونسية السارية بحسب ما أوضحته الخبيرة في القانون العام حفيظة شقيرالتي قامت بانجازه



ولفتت شقير الى أنه تم من خلال هذا العمل جرد جميع القوانين التونسية التي تتلاءم مع أحكام البروتوكول وتسليط الضوء على الحقوق التي تغافل عنها القانون التونسي رغم أن البروتوكول حث عليها



واستعرضت شقير في هذا الصدد هذه الحقوق والتي تهم بالخصوص القضاء على الممارسات الضارة التي تؤثر على الحقوق الانسانية للمرأة على غرار سوء المعاملة والتعصب وحقها في العيش في سلام وفي المشاركة في تعزيزه وصونه الى جانب حماية المرأة في النزاعات المسلحة وفي حقها في الأمن الغذائي وفي العيش في محيط ثقافي ايجابي والمشاركة فيه على جميع المستويات



من جهتها لفتت رئيسة جمعية قادرات سامية المالكي الفاسي أن مصادقة تونس على هذا البروتوكول تعني أن هذا الأخير أصبح يحتل مرتبة قانونية أعلى من القوانين التونسية حسب أحكام الفصل 20 من الدستور التونسي الذي يقضي أن "المعاهدات الموافق عليها من قبل المجلس النيابي و المصادق عليها أعلى من القوانين وأدنى من الدستور



وشددت على أنه بعد مصادقة تونس على البروتوكول كان من المفروض أن تتم مراجعة القوانين السارية في البلاد حتى تكون مطابقة أو ملائمة لبروتوكول مابوتو، لكن الحكومة التونسية ظلت تتجاهل ذلك إلى حد الآن



ولفتت رئيسة الجمعية إلى أن عدم التزام الحكومة التونسية بتطبيق كل القوانين الوطنية وأحكام المعاهدات الدولية الضامنة لحقوق النساء من شأنه أن يدفع جمعيات المجتمع المدني الى رفع قضية ضدها كما تم العمل به في بعض الدول الافريقية



وأبرزت أن هذا الاجتماع الاقليمي الذي تشارك فيه خبيرات في الشأن القانوني من المغرب الجزائر ومصر و ليبيا يمثل فرصة للضغط على الحكومات العربية من أجل تنفيذ المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة، ومن أهمها اتفاقية أمم المتحدة "السيداو" و بروتوكول "مابوتو" والعمل على ملاءمتها مع قوانينها الوطنية



جدير بالذكر أن جمعية قادرات الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق النساء و التي وقع تأسيسها سنة 2014 انضمت في مارس 2020 إلى شبكة المنظمات غير الحكومية النسوية المدعومة من الأمم المتحدة وهي الآن عضو في لجنة قيادتها .



