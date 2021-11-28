فرقة "العازفات " لأمينة الصرارافي في عرض موسيقي مشترك تونسي ياباني ضمن فعاليات "نظرة على الثقافة اليابانية"

Publié le Dimanche 28 Novembre 2021 - 11:56 قراءة: 1 د, 12 ث
      
تتواصل بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي بالعاصمة (من 26 الى 28 نوفمبر الجاري)، فعاليات تظاهرة "نظرة على الثقافة اليابانية"، التي تنتظم بالشراكة مع سفارة اليابان بتونس، حيث كان الجمهور على موعد، مساء السبت، أي في اليوم الثاني للتظاهرة بمسرح الجهات، مع عرض لفرقة "العازفات" بقيادة امينة الصرارافي في مرافقة موسيقية مع الثنائي الياباني "هيداكي تسوجي" و"مايكو ميكازي".

وقد خصص الجزء الأول من العرض للموسيقى اليابانية التقليدية، التي كانت حاضرة بامتياز من خلال أنامل عازف العود التقليدي الياباني "هيداكي تسوجي"، مع شريكه في العزف على آلة "الكونو" أو القانون الياباني، "مايكو ميكازي"، اللذين أخذا الجمهور في رحلة ممتعة في عالم الساموراي وغيرها من خصوصيات الحضارة اليابانية، عبر مقطوعات مستوحاة من التراث الموسيقي الياباني القديم ذات الزخم الفني الكبير المرتبط أساسا بالأفراح والأجواء الصيفية المعروفة في اليابان بإيقاعها السريع.

أما الجزء الثاني من العرض، فكان تونسيا يابانيا، بمشاركة فرقة "العازفات" بقيادة أمينة الصررافي، التي قدمت مجموعة من الأغاني والمقطوعات الموسيقية، تمازجت فيها ألحان البلدين التونسي والياباني من خلال أنامل العازفين اليابانيين اللذين صاحبا مجمل فقرات عرض "العازفات"، في تناغم محكم وممتع في الآن ذاته.

وعلى مدى ساعتين من الزمن، عاش الجمهور على وقع سحر الإيقاعات اليابانية وجمال الأغاني التونسية التي حملت توقيعا مشتركا تونسيا يابانيا، أثبت أن الموسيقى لا حدود لها، وأن الفنون يمكن أن تلتقي وتتعانق في إطار تمازج الحضارات والثقافات، مهما بعدت المسافات.
جدير بالإشارة أن تظاهرة "نظرة على الثقافة اليابانية" سيتم اختتامها اليوم الأحد 28 نوفمبر، بعرض "انيم-اركسترا" للأوركستر السيمفوني التونسي بقيادة المايسترو محمد بوسلامة وإدارة فنية وتوضيب لأسامة المهيدي.

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