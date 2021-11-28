تطاوين: مناظرة لانتداب 30 اطارا فنيا في المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية

Publié le Dimanche 28 Novembre 2021 - 14:35 قراءة: 0 د, 37 ث
      
تنفيذا لأحد بنود اتفاق الكامور الممضى يوم 8 نوفمبر الماضي بين الوفدين الجهوي والحكومي يجري اليوم الأحد بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتطاوين عشرات المترشحين الإختبارات الكتابية لمناظرة انتداب 30 اطارا في المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية

وكانت المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية قد أعلنت عن إجراء هذه المناظرة منذ يوم 18 ماي الماضي والبت في كافة الطعون والاعتراضات الواردة عليها يوم 5 نوفمبر الجاري ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن نتائجها في الآجال القانونية

وقد تقدم لهذه المناظرة قرابة 430 صاحب شهادة عليا تم رفض 257 مترشحا منهم لعدم توفر الشروط المطلوبة في
اختصاصات الكمياء والهندسة الميكانيكية والكهربائية وفي الإلكترونيك والإلكتروتكنيك والأوتوماتيك.

وتمثل هذه المناظرة واحدة من تعهدات الشركات البترولية العاملة في الصحراء بانتداب أكثر من مائتين وسبعين اطارا وفنيا
ساميا في الإختصاصات البترولية والفنية الدقيقة.

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