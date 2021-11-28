عرض أفلام فلسطينية قصيرة احتفالا باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

Publié le Dimanche 28 Novembre 2021 - 14:43 قراءة: 0 د, 57 ث
      
تحتضن قاعة الطاهر الشريعة بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي بالعاصمة، بداية من يوم غد الاثنين 29 نوفمبر الجاري، انطلاقا من الساعة السادسة والنصف مساء، عرض مجموعة من الأفلام الفلسطينية القصيرة، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

ومن أبرز الأفلام الفلسطينية القصيرة المقترحة، فيلم "امبياس" للمخرج وسام الجعفرين إنتاج سنة 2019، ومدته 15 دقيقة، إلى جانب فيلم "عيني" للمخرج أحمد صالح، إنتاج سنة 2016، ومدته 11 دقيقة، وكل من فيلم "بيت لحم" إنتاج سنة 2020 ومدته 15 دقيقة، وفيلم "بنبونة"، إنتاج سنة 2017 للمخرج ابراهيم حنظل.

كما يعرض فيلم "خمس أولاد وعجلة" للمخرج سعيد زاغة، وهو من إنتاج سنة 2016، ومدته 20 دقيقة، مستوحى من قصة قصيرة للأديب الامريكي "رايموند كارفر"، وتحمل عنوان "دراجات هوائية وعضلات وسجائر"، إلى جانب عرض فيلم "الببغاء" للمخرجين دارين ج.سلام وأمجد الرشيد من الأردن، وهو من إنتاج سنة 2016 ومدته 18 دقيقة.

وبقاعتي "سينما مدار" و"أميلكار" بالعاصمة، سيتم في إطار نفس المناسبة، عرض الفيلم الفلسطيني الروائي الطويل "200 متر"، للكاتب والمخرج الفلسطيني أمين نايفة، وبطولة علي سليمان ولينا رزيق، وهو شريط يسلط الأضواء على معاناة الفلسطينيين مع جدار الفصل العنصري، انطلاقا من تجربة مريرة عاشها المخرج في طفولته، ولاتزال محفورة بذاكرته.



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