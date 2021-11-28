البطولة السعودية - نعيم السليتي يصنع فوز الاتفاق على الفيصلي

Publié le Dimanche 28 Novembre 2021 - 09:59 قراءة: 0 د, 39 ث
      
قاد لاعب الوسط الدولي التونسي نعيم السليتي فريقه الاتفاق للفوز على ضيفه الفيصلي بتسجيله هدف اللقاء الوحيد الذي اقيم يوم السبت لحساب الجولة الثالثة عشرة للبطولة السعودية لكرة القدم.

وسجل نعيم السليتي هدف المباراة في الدقيقة 50 ليرتفع رصيد الاتفاق الى 16 نقطة في المركز الثامن بينما تجمد رصيد الفيصلي عند 15 نقطة في المركز العاشر.

وسيشارك نعيم السليتي مع المنتخب التونسي في مسابقة كاس العرب للفيفا التي ستقام بالعاصمة القطرية الدوحة من 30 نوفمبر الجاري الى 18 ديسمبر المقبل.
ويخوض منتخب نسور قرطاج الدور الاول لكاس العرب ضمن المجموعة الثانية الى جانب منتخبات سوريا وموريتانيا والامارات. وسيستهل ابناء المدرب منذر الكبير مشوارهم في المسابقة يوم 30 نوفمبر بملاقاة موريتانيا على ان يواجهوا بعدها سوريا يوم 3 ديسمبر ثم الامارات يوم 6 من الشهر ذاته.



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 236944



En continu

Toutes les news

Arab Cup
  J-2
Arab Cup

الأحد 28 نوفمبر 2021 | 23 ربيع الثاني 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:06 14:45 12:14 07:11 05:39
Babnet
15°
 Babnet16° Babnet % 51 :الرطــوبة
تونــس Babnet10°
2.57 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
16°-1013°-916°-1118°-1020°-11
  • Avoirs en devises
    20504,6

  • (26 nov)
  • Jours d'importation
    122
  •              1 € = 3,24847 DT        1$ =2,92356 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26 nov)   632,8 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   