وزارة الصحة: اجتماع تقييمي للوضع الوبائي في تونس اثر ظهور متحور جديد لفيروس كورونا

شدد المشاركون في اجتماع تقييمي للوضع الوبائي العام في تونس ، إلتأم يوم السبت لمتابعة الوضع الوبائي العالمي خصوصا بعد ظهور سلالة جديدة للمتحور كوفيد-19على ضرورة تشديد الرقابة على مستوى الحدود ومزيد احترام إجراءات الوقاية الفردية والجماعية في الفضاءات العامة.
وذكرت وزارة الصحة في بلاغ نشرته مساء يوم السبت ان الاجتماع الذي اشرف عليه وزير الصحة وحضره ممثلو الوزارات المتدخلة في المجال، خصص للنظر في الجاهزية على مستوى المعدات الطبية و الاكسيجين وأسرة الإنعاش ،وكذلك على مستوى المعابر البرية والبحرية والجوية تم على اثره اتخاذ جملة من الاجراءات الوقائية.
وكانت وزارة الصحة قد اعلمت في وقت سابق يوم السبت عن تشديد الاجراءات الصحية في المعابر الحدودية ،وذلك في ظل تطور الوضع الوبائي العالمي بسبب كوفيد 19 وظهور سلالة متحورة جديدة بجنوب افريقيا وتخص تلك الاجراءات جميع الوافدين على تونس من الخارج.
وصنفت منظمة الصحة العالمية أول أمس الجمعة، السلالة الجديدة من كوفيد-19، والتي تم رصدها في جنوب أفريقيا وبها عدد كبير من التحورات بأنها "مقلقة" وهي خامس سلالة توضع في هذا التصنيف وأضافت المنظمة في بيان إنها أعطت السلالة (بي.1.1.529) اسما بالحرف اليوناني أوميكرون.
وذكرت وزارة الصحة في بلاغ نشرته مساء يوم السبت ان الاجتماع الذي اشرف عليه وزير الصحة وحضره ممثلو الوزارات المتدخلة في المجال، خصص للنظر في الجاهزية على مستوى المعدات الطبية و الاكسيجين وأسرة الإنعاش ،وكذلك على مستوى المعابر البرية والبحرية والجوية تم على اثره اتخاذ جملة من الاجراءات الوقائية.
وكانت وزارة الصحة قد اعلمت في وقت سابق يوم السبت عن تشديد الاجراءات الصحية في المعابر الحدودية ،وذلك في ظل تطور الوضع الوبائي العالمي بسبب كوفيد 19 وظهور سلالة متحورة جديدة بجنوب افريقيا وتخص تلك الاجراءات جميع الوافدين على تونس من الخارج.
وصنفت منظمة الصحة العالمية أول أمس الجمعة، السلالة الجديدة من كوفيد-19، والتي تم رصدها في جنوب أفريقيا وبها عدد كبير من التحورات بأنها "مقلقة" وهي خامس سلالة توضع في هذا التصنيف وأضافت المنظمة في بيان إنها أعطت السلالة (بي.1.1.529) اسما بالحرف اليوناني أوميكرون.
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