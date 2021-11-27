مشروع للمحافظة على نبتة نادرة في جزيرة جربة هي الوحيدة من نوعها في العالم من أجل اكثارها وبعث محمية لها

وات - تعتبر جزيرة جربة من ولاية مدنين المكان الوحيد في العالم الّذي يحتوي نبتة "Limonium Formosum "، والتي تواجه حاليا عدة تهديدات منها المناخية واخرى بشرية جعلت عددها يتراجع من 50 جذعا سنة 2017 الى اقل من 15 جذعا هذه السنة، ولحمايتها وغيرها من النباتات التراثية النادرة بالجزيرة يتواصل تنفيذ مشروع "تطوير المعارف حول النباتات بجزيرة جربة والمحافظة على النباتات التراثية"، والذي تمّ في إطاره انجاز عدة عناصر مثّلت محور ملتقى علمي انتظم اليوم السبت بجزيرة جربة لتقديم نتائج العمل.



وينجز هذا المشروع، الذي انطلق سنة 2019 وسيتواصل إلى غاية سنة 2022، جمعية البحث النشيط وعدة شركاء لها، منها جمعية صيانة جزيرة جربة، وكلية العلوم بتونس، والمعهد الوطني للعلوم الفلاحية، والصندوق العالمي للبيئة بتمويل من صندوق شراكة الانظمة البيئية، وذلك بغاية حماية هذه النبتة النادرة والتي وتنتمي إلى عائلة نباتات الليمونيوم الموجودة بتونس بعدد 42 نوعا، وفق الاستاذة بالمعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس والكاتب العام لجمعية "البحث النشيط" زينب غرابي غمار.

ومثّل الملتقى فرصة لمزيد التحسيس والتوعية بقيمة التراث النباتي وبذل جهود للمحافظة عليه وحمايته كغيره من التراث المعماري او الطبيعي بالجزيرة المصنّفة كمنطقة غنية بالنباتات عالميا، وهو تصنيف تحصّلت عليه لوجود نباتات نادرة بها منها نبتتان لا توجدان في العالم سوى بهذه الجزيرة واحدة انقرضت والثانية هي ليمونيوم فورمزون التي تم اكتشافها في جربة سنة 1989 وتنكب الجهود للمحافظة عليها وحمايتها حماية لتراث عالمي.

وأوضحت استاذة علم النبات بتونس، امينة داود بوعطور، أنه تم في اطار هذا المشروع القيام بجرد للنباتات الموجودة بجزيرة جربة بعدد فاق 400 نوع والانطلاق في اعداد دليل سيتضمن 120 نبتة والتعريف بها نصّا وصورة، من خلال تقديم اسم النبتة العلمي، واسمها باللغتين العربية والفرنسية ومكان عيشها، مع وصفها وتحديد فترة إزهارها، على ان تنتهي عملية صياغته في شهر ماي المقبل، مضيفة انه سيتم إلى جانب هذا الدليل تركيز 9 نقاط على خريطة جزيرة جربة تحدد اماكن تواجد هذه النباتات.

كما تم في اطار المشروع بعث معشبة لنباتات جزيرة جربة في مكتبة بتونس، واكثار هذه النبتة، في المخبر وتنظيم عدة حلقات تكوين للمجتمع المدني حول كيفية حماية النباتات النادرة بالخصوص والمحافظة عليها، على ان يتم في مرحلة مقبلة اعادة انباتها في وسطها الطبيعي في جربة، والتفكير في احداث محمية لهذه النبتة ستفتح للزوّار للتعرف عليها عند اكثارها، وفق زينب غرابي.

وأشارت غرابي إلى أن فوائد هذه النباتات وقيمتها العلمية لم تتحدّد بعد بسبب قلة عددها، وهو ما سيعمل عليه البحث العلمي في مرحلة قادمة بعد اكثارها، اذ ان الهاجس حاليا هو المحافظة على هذه النبتة وحمايتها من الاندثار كتراث عالمي.

ويتواصل ضمن تدخّلات المشروع القيام بدراسة حول الاستعمالات التطبيقية للنباتات بجزيرة جربة مع سكان الجزيرة من كبار السن لمعرفتهم الكبيرة بالنباتات التلقائية بجربة واستعمالاتها العلاجية، او للطبخ، او لتغذية الحيوانات، وفق الاستاذة المساعدة بالمعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس امتنان بلحاج جيلاني.

وأشارت بلحاج جيلاني الى أهمية هذه الدراسة في توثيق المعلومات والمعارف الشعبية وحفظها للأجيال المقبلة لتقع، بعد اتمامها في شهر مارس، معالجتها لصياغة نتائج البحث، ويتم على ضوئها تصنيف النباتات حسب نجاعة استعمالاتها لتعميق البحث العلمي حولها حسب المواد الكيميائية المتواجدة بها وتركيبتها الكيميائية بتجارب مخبرية، وبذلك تثمينها علميا وهي مرحلة ثانية بعد تثمين القيمة الايكولوجية للنباتات التراثية.



