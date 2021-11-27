نور الدين الطبوبي: إمضاء اتفاقية زيادة الأجور في القطاع الخاص بداية الأسبوع المقبل

Publié le Samedi 27 Novembre 2021 - 18:27 قراءة: 0 د, 47 ث
      
وات - قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي، اليوم السبت، ان التوقيع على الزيادة في أجور القطاع الخاص سيتم بداية الأسبوع المقبل وذلك بعد التوصل الى اتفاق نهائي مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

وأضاف الطبوبي، في تصريح ل(وات)، على هامش اختتام ندوة الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية المنعقدة بالحمامات، ان هذا الاتفاق يكرس ما تحتاجه البلاد من استقرار اجتماعي وبعث جرعة من الطمأنينة في صفوف العاملين في القطاع الخاص مع الاخذ بعين الاعتبار تدهور المقدرة الشرائية والاستحقاقات الاجتماعية.

وبخصوص المفاوضات في القطاع العام، أفاد الطبوبي أن الاتحاد في انتظار الجلسة الثانية مع الحكومة، مشيرا إلى انه تم اليوم الاتصال مع وزير الشؤون الاجتماعية والاتفاق على إصدار كل الاتفاقيات تباعا وتحديد منتصف ديسمبر المقبل كحد أقصى لتسوية وضعية الدفعة الأولى لعمال الحضائر.

وفيما يتعلق بعقد مؤتمر المنظمة الشغيلة الذي صدر بشأنه حكم قضائي ينص على إبطاله، قال الطبوبي إن المؤتمر سينعقد و"أنه لا شرعية إلا لقرارات الاتحاد وقواعده النقابية مع احترامي للقضاء// وفق قوله.

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