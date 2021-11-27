كاس دافيس - المنتخب التونسي يرتقي الى المجموعة الاولى

صعد المنتخب التونسي للتنس الى المجموعة الاولى لكاس دافيس لاول مرة في تاريخه وذلك عقب تفوقه على نظيره الزمبابوي 4-0 في المواجهة التي اقيمت بينهما يومي الجمعة والسبت بنادي التنس بتونس ضمن المجموعة الثانية من اجل الصعود الى الاولى.



وبعد ان تفوق المنتخب التونسي على منافسه في اليوم الاول 2-0 بفضل مالك الجزيري وعزيز دوقاز تمكن صباح السبت الثنائي التونسي المتالف من مالك الجزيري واسكندر المنصوري من حسم الصعود الى المجموعة الاولى بعد تغلبه في مباراة الزوجي على الثنائي بينجمان لوك وكورتني جون لوك 6-3 و6-2.

واضاف المنتخب التونسي فوزا رابعا عن طريق عزيز الواقع الذي تغلب على تابو نكوب 6-4 و6-0 في حين لم تجر المباراة الخامسة.





