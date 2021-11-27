كاس دافيس - المنتخب التونسي يرتقي الى المجموعة الاولى

Publié le Samedi 27 Novembre 2021 - 16:01 قراءة: 0 د, 33 ث
      
صعد المنتخب التونسي للتنس الى المجموعة الاولى لكاس دافيس لاول مرة في تاريخه وذلك عقب تفوقه على نظيره الزمبابوي 4-0 في المواجهة التي اقيمت بينهما يومي الجمعة والسبت بنادي التنس بتونس ضمن المجموعة الثانية من اجل الصعود الى الاولى.

وبعد ان تفوق المنتخب التونسي على منافسه في اليوم الاول 2-0 بفضل مالك الجزيري وعزيز دوقاز تمكن صباح السبت الثنائي التونسي المتالف من مالك الجزيري واسكندر المنصوري من حسم الصعود الى المجموعة الاولى بعد تغلبه في مباراة الزوجي على الثنائي بينجمان لوك وكورتني جون لوك 6-3 و6-2.
واضاف المنتخب التونسي فوزا رابعا عن طريق عزيز الواقع الذي تغلب على تابو نكوب 6-4 و6-0 في حين لم تجر المباراة الخامسة.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 236921



En continu

Toutes les news

Arab Cup
  J-3
Arab Cup

السبت 27 نوفمبر 2021 | 22 ربيع الثاني 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:06 14:45 12:14 07:10 05:38
Babnet
18°
 Babnet19° Babnet % 39 :الرطــوبة
تونــس Babnet13°
5.14 كم/س
 :الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
19°-1317°-1012°-815°-1218°-11
  • Avoirs en devises
    20504,6

  • (26 nov)
  • Jours d'importation
    122
  •              1 € = 3,24847 DT        1$ =2,92356 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26 nov)   632,8 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   