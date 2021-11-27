المهدية: إصدار بطاقة ايداع بالسجن ضد رئيس بلدية السواسي بتهمة الاغتصاب والاعتداء على المعطيات الشخصية

Publié le Samedi 27 Novembre 2021 - 15:36 قراءة: 0 د, 42 ث
      
وات - أصدرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بالمنستير، اليوم السبت، بطاقة ايداع بالسجن ضد رئيس بلدية السواسي بتهمة "الاغتصاب والاعتداء على المعطيات الشخصية"، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم محاكم المهدية والمسنيتر فريد بن جحا ل(وات).

وأوضح بن جحا أن القاضي حكم أيضا على نفس الشخص، غيابيا، بسنة سجن في قضية كانت هيئة مكافحة الفساد قد رفعتها ضده من أجل "عدم التفرغ لمنصب رئيس بلدية ومباشرة نشاطه كعدل تنفيذ خلافا للصيغ القانونية"، كما أصدرت دائرة الاتهام حكما آخر بالسجن لمدة سنة على المتهم بتهمة "التحريض على الادلاء بشهادة زور"

يذكر أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمهدية قد أذن بفتح بحث تحقيقي ضد رئيس بلدية السواسي بتهمة "الاغتصاب والابتزاز" في حق مستشارة بلدية تعمل بنفس المؤسسة، وقد انطلق البحث التحقيقي بعد أن تقدمت المستشارة البلدية بشكاية لدى فرقة مناهضة العنف ضد المرأة بالمهدية مضمونها تعرضها لاغتصاب وابتزاز من قبل رئيس البلدية التي تعمل بها.

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