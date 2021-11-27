تركيز خيام لايواء وقتي لمجموعة من المهاجرين غير النظاميين بميناء الكتف ببن قردان

وات - وصلت الى ميناء الكتف بمعتمدية بن قردان، مجموعة من المهاجرين غير النظاميين الذين انقذهم جيش البحر في سواحل ولاية صفاقس، مساء امس الجمعة، لتواجه ولاية مدنين اشكالا في ايجاد مكان ياويهم خاصة بعد ان تم غلق مبيت بجرجيس، وهو ما دعا الى تركيز عدد من الخيام مؤقتا الى حين حل الاشكال.



ومع وصول هذه المجموعة المتكونة من 461 شخصا من عدة جنسيات عربية وافريقية واسياوية من بينها اطفال ونساء، تم توفير حاجياتهم الاساسية من الاكل والشرب وبعض المفروشات والغطاء والاحاطة الصحية، وفق رئيس اللجنة المحلية للهلال الاحمر التونسي ببن قردان عبد الكريم الرقيعي.



وينتمى هؤلاء المهاجرين غير النظاميين الى جنسيات مختلفة من مصريين ومغربيين وسوريين وفلسطينيين واريتريين ونجيريين واخرون من غانا ومن التشاد واثيوبيا وبنغلاديش والسودان ومالي وغيرهم.



