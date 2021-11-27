استفتاء "وات" لأفضل الرياضيين لعام 2021: رئيسة جامعة التنس ترشح أنس جابر وتدعو الى تكريمها و توسيمها

وات - رشحت رئيسة الجامعة التونسية للتنس سلمى المولهي اللاعبة أنس جابر للحصول على لقب أفضل رياضية لعام 2021 في الاستفتاء السنوي الذي تنظمه وكالة تونس افريقيا للأنباء.



وأوضحت في تصريح لـ"وات" على هامش أنّ أنس جابر تستحق عن جدارة لقب أفضل رياضية تونسية لهذا الموسم عن مردودها ونتائجها الباهرة في عالم الكرة الصفراء وتشريفها لتونس.



وبيّنت أنّ أنس جابر تعد أكثر لاعبة في العالم كسبت مباريات خلال هذا العام في بطولات رابطة محترفات التنس وأنّ وصولها الى قائمة الـ 10 الأوائل لم يأت من فراغ وانّما كان ثمرة تضحيات كبيرة وتجاوز لعدة ظروف صعبة وفي مقدمتها الوضع الوبائي.



وأبرزت رئيسة الجامعة التونسية للتنس أنّ أنس جابر خاضت العديد من المباريات بنسق ماراطوني من أجل تحسين تصنيفها العالمي مشددة في الآن ذاته أنّ ترشيحها لتكون أفضل رياضية لسنة 2021 نابع من خصوصية وصعوبة رياضة التنس مقارنة بغيرها من الرياضات الأخرى.



وأوردت أنّ أنس جابر وجب أن ينالها التتويج كما وجب أن تكرّم وتوّسم في اشارة لانتصاراتها وتميزها وتشريفها للراية الوطنية في بطولات الماسترز والغراند سلام على غرار بلوغها ربع نهائي ويمبلدون ونصف نهائي انديان ويلز دون نسيان تتويجها ببطولة برمينغهام.



وفي سياق آخر، وباستفسارها عن امكانية تنظيم تونس لبطولة كبرى تحت راية رابطة محترفات التنس ورابطة محترفي التنس بعد النجاح في استضافة فعاليات منافسات كأس ديفيس والتفاعل الكبير من الجمهور التونسي الذي حضر بكثافة لتشجيع عناصر منتخب الأكابر في مواجهته نظيره الزيمبابوي بملاعب نادي التنس لتونس، أفادت سلمى المولهي أنّ الجامعة التونسية للتنس بامكانها بالفعل تنظيم دورة كبرى تليق بصورة تونس لافتة النظر أنّ الاعتمادات موجودة لدى الجامعة غير أنّ العقبة تكمن في هشاشة الملاعب ومن بينها ملاعب الحي الأولمبي من جهة وعدم تمكين الدولة الجامعة لقطعة أرض لتشييد ملاعب جديدة من جهة أخرى.



وكشفت أنّها طرحت المعضلة على وزير الشباب والرياضة كمال قديش خلال حضوره منافسات اليوم الأول لكأس ديفيس وأنّ الأخير أبدى تفهما وتفاعلا ايجابيا حول هذه المسألة مع التعهد بالمساهمة في تيسيير الاجراءات مع كل الجامعات لبناء ملاعب وانشاء بنية تحتية رياضية جديدة آملة أن يتحقق ذلك في الحي الأولمبي.



