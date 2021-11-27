القصرين: القبض على عنصر تكفيري محكوم عليه ب7 سنوات سجنا

Publié le Samedi 27 Novembre 2021 - 14:36 قراءة: 0 د, 19 ث
      
تمكّنت وحدات أمنية تابعة لإقليم الأمن الوطني بالقصرين ، مساء أمس الجمعة، من إلقاء القبض علي عنصر تكفيري محكوم عليه بـ 7 سنوات سجنا و مفتش عنه من أجل الانتماء إلى تنظيم إارهابي وفق ما ذكره لـ(وات) مصدر أمني في الجهة.

وذكر ذات المصدر في تصريحه أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في القصرين أذنت بالاحتفاظ به و اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في شأنه .


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