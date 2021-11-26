انطلاق فعاليات الدورة الرابعة لسينما الجبل بمدينة عين دراهم

Publié le Vendredi 26 Novembre 2021 - 22:43 قراءة: 1 د, 2 ث
      
انطلقت مساء اليوم الجمعة بمدينة عين دراهم، فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان "سينما الجبل"، وسط حضور شبابي متميز، بعد توقف دام سنتين بسبب أزمة "الكورونا".

واعتبر رئيس جمعية أشبال خمير، أشرف الدبوسي، أن إقبال الشباب على افتتاح هذه الدورة، "يؤكد مدى تطلع هذه الشريحة إلى السينما، عبر الفرجة الجماعية والنقاشات والتفاعلات، رغم ما تزخر به الهواتف النقالة والمحامل التقنية من قدرة على عرض الأفلام أينما تواجد الشخص ومتى شاء ذلك".

وأضاف في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)، أن برنامج الدورة، التي تتواصل إلى غاية الأحد القادم، يتضمن، إلى جانب عروض الماجورات الفرجوية والتنشيطية ومعرض للصور السنيمائية، عرض عدد من الأفلام ومناقشة مضامينها، من بينها فيلم "ATTITUDE " للمخرجة ايناس بن عثمان، وفيلم "الهربة" للمخرج غازي الزغايبي، وفيلم "فتوى" للمخرج محمود بن محمود، مع عرض فيلم "فرططو ذهب" للمخرج عبد الحميد بوشناق وعدة أفلام أخرى، لتختتم الدورة بمائدة مستديرة بعنوان "فلنحكي سينما".

من ناحيته، اعتبر المندوب الجهوي للثقافة بجندوبة، وليد المسعودي، أن عودة نشاط مهرجان سينما الجبل هو في حد ذاته إعادة لإثراء المشهد الثقافي بالجهة، وتجديد لمصافحة الشباب المؤمن بالحياة، والذي يرى في السينما مجالا للتعبير عن آرائه ومحملا من محامل تثقيفه وبناء شخصيته والترفيه وكسر السائد، فضلا عن خروجه للمساهمة والمشاركة في تنشيط مدينة عين دراهم، التي تميزت عبر التاريخ بمحطات هامة في مختلف الفنون.

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