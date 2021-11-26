بعد ظهور سلالة جديد لفيروس كورونا بجنوب افريقيا عضو باللجنة العلمية يدعو الى اليقظة وملازمة الحذر

وات - دعا عضو اللجنة العلمية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، أمين سليم، اليوم الجمعة، الى اليقظة وملازمة الحذر اثر ظهور سلالة متحورة جديدة لفيروس كورونا (بي 1.1.529)، منذ أسبوع بجنوب افريقيا وانتشرت في 10 دول عبر العالم.



وقال سليم في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، "إن السلالة المتحورة الجديدة تحمل حوالي 32 طفرة في بروتين سبايك الموجود على غشاء فيروس كورونا" ثلاث منها خطرة ويمكن ان تؤدي الى سرعة العدوى فضلا عن احتمال مقاومتها للتلاقيح".



وفسر "ان البروتين سبايك هو مجموعة النتوءات الشوكية الموجودة على سطح فيروس كورونا والتي تمنحه الشكل التاجي المعروف عنه، وهو المسؤول عن تنفيذ عملية ارتباط الفيروس بالخلايا البشرية وغزوها، علما وان البروتين سبايك تم استخدامه لصناعة عدد من اللقحات المضادة للكوفيد-19.



واضاف ان خبراء المنظمة العالمة للصحة يعقدون في الوقت الحالي اجتماعا مغلقا في جنيف، لتقييم النسخة المتحورة الجديدة من فيروس كورونا (بي 1.1.529) لتحديد ما إن كان ينبغي تصنيفها مجرد نسخة متحورة مثيرة للاهتمام أو متحورا مقاوما للقاحات ومثيرا للقلق.



وكان ظهور هذه السلالة الجديدة في جنوب افريقيا، قد اثار قلق العديد من البلدان التي سارعت بالتحرك وفرض قيودا على السفر غير ان منظمة الصحة العالمية، حذرت، على لسان المتحدث باسمها كريستيان ليندماير "بلدان العالم من التسرع بفرض قيود على السفر قائلا على الدول أن تتبنى "منهجا علميا يستند إلى تقييم المخاطر".



وقال لندماير في افادة صحفية نقلتها العديد من وكالات الانباء العالمية "أن الأمر سيحتاج لبضعة أسابيع لتحديد قدرة السلالة على الانتشار وفعالية اللقاحات والأدوية في مواجهتها، مشيرا إلى أنه تم تسجيل ما يقارب عن 100 تسلسل من السلالة المتحورة".



من جهته، أوصى الخبير لدى منظمة الصحة العالمية، سهيل العلويني، بضرورة الحذر الشديد بالمعابر الحدودية التونسية وتكثيف عمليات التلقيح والتقيد بالاجراءات الوقائية.

وأضاف، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن الدراسات العلمية لم تتمكن الى حد الآن من تحديد خاصيات السلالة المتحورة مشيرا الى انها تحمل حوالي 50 طفرة منها 30 طفرة على البروتين سبايك الموجود على غشاء فيروس كورونا والذي يتم من خلاله تصنيع عدد من اللقاحات المضادة للكوفيد-19.

واعتبر أن السلالة المتحورة الجديدة هي سلالة مقلقة، لافتا الى أن تونس ليست بمعزل عن بقية العالم ولذلك يستوجب الحذر.



