الإفراج مؤقتا عن وزير الفلاحة السابق سمير الطيب وثلاثة موظفين آخرين

Publié le Vendredi 26 Novembre 2021 - 18:17 قراءة: 0 د, 36 ث
      
وات - قرر قاضي التحقيق بالقطب الاقتصادي والمالي، المتعهد بقضية شبهة ارتكاب جرائم متصلة بطلب عروض يتعلق بمعدات اعلامية لفائدة وزارة الفلاحة، اليوم الجمعة، الإفراج مؤقتا عن وزير الفلاحة السابق سمير الطيب ومستشار بوزارة الفلاحة ووكيل الشركة المنتفعة بالصفقة وموظف بوزارة الفلاحة.

وأفاد مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، في بلاغ تلقت (وات) نسخة منه، بأن النيابة العمومية تولت إستئناف جميع القرارات القاضية بالافراج المؤقت.

يذكر أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، كان أصدر يوم 30 أكتوبر الماضي بطاقات إيداع بالسجن في حق وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الأسبق سمير الطيب، وثلاثة مسؤولين آخرين بمصالح إدارية بوزارة الفلاحة.

كما قرر الإبقاء على أربعة مسؤولين آخرين بحالة سراح على ذمة القضية المتعلقة بصفقة طلب عروض لتزويد مصالح تابعة لوزارة الفلاحة بالمنظومة الإعلامية.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 236870



En continu

Toutes les news
.

الجمعة 26 نوفمبر 2021 | 21 ربيع الثاني 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:06 14:46 12:14 07:09 05:37
Babnet
17°
 Babnet20° Babnet % 45 :الرطــوبة
تونــس Babnet12°
2.06 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
20°-1219°-1314°-1013°-914°-12
  • Avoirs en devises
    20684,9

  • (25 nov)
  • Jours d'importation
    123
  •              1 € = 3,25279 DT        1$ =2,91924 DT
  • Solde Compte du Trésor   (25 nov)   762,8 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   