"الهايكا" توجه لفت نظر إلى قناة الحوار التونسي

وجهت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، لفت نظر للقناة التلفزية الخاصة "الحوار التونسي"، بخصوص الخرق المسجل في حلقة 1 نوفمبر الجاري من برنامج "الحقائق الأربع".



وأوضحت الهيئة في بلاغ أصدرته اليوم الجمعة، أنه تم خلال هذه الحلقة بث مضامين تتعلق بتفاصيل عملية تحرّش، وهو ما لا يتناسب مع بعض الفئات الحساسة من المشاهدين وخاصة منهم الأطفال، بما من شأنه المس من مصلحتهم الفضلى.



ودعت الهيئة القناة إلى الالتزام بمقتضيات الملحق الخاص بحماية الأطفال وحقوقهم فيما يتعلق بوضع الشارات التحذيرية المناسبة، وتجنب بث البرامج التي تحتوي على مشاهد صادمة أو عنيفة لا تتلاءم مع بعض الفئات العمرية من المشاهدين في توقيت يسمح بمتابعتها من قبلهم.





