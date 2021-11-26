عضوات من المكتب التنفيذي لاتحاد المراة التونسية يطالبن في ندوة صحفية بالتشاركية في اخذ القرارات والشفافية المالية صلب الاتحاد

وات - طالبت عضوات من المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمراة التونسية، خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الجمعة بالعاصمة، بضرورة اعتماد التسيير الديمقراطي والشفافية المالية صلب الاتحاد والتشاركية في اخذ القرارات.



وقالت عضوة المكتب التنفيذي للاتحاد وصال الجعيدي ان "هذه الندوة الصحفية لم تعقد من اجل اتهام رئيسة الاتحاد بالفساد بل فقط للمطالبة بالشفافية المالية والابتعاد عن القرارات أحادية الجانب وتشريك عضوات المكتب التنفيذي في كل القرارات، خصوصا وانه حق يكفله النظام الداخلي والنظام الاساسي للمنظمة".



وأضافت إن ثلثي عضوات المكتب التنفيذي أي 10 من 15 عضو يطالبن بالكشف عن الوثائق المتعلقة بالخصوص بالقوائم المالية الخاصة بالاتحاد الوطني للمراة التونسية منذ سنة 2016 الى غاية 2020 وبكل المحاضر التي تهم القرارات الهيكلية والادارية والمالية، مشيرة الى انه رغم تمتع الاتحاد النسائي بالتمويل العمومي (منحة استثنائية سنوية تقدر بنحو مليون و400 الف دينار وتمويل من المجالس الجهوية) لم يتحصل عدد من العملة والموظفين بالاتحاد على مستحقاتهم المالية.

وأكدت تمسك عضوات المكتب التنفيذي بالخصوص بالمطلب المتعلق بالشفافية المالية والتسيير الديمقراطي ومدهن بجرد مفصل لعقارات الاتحاد ولمراكز التكوين وبسجل المساعدات والهبات والتبرعات العينية والنقدية على المستوى الوطني والاجنبي، الى جانب بيان مفصل لمختلف المصاريف منذ سنة 2016 وللوضعيات الادارية والمالية للموظفين والعملة.

وأشارت الى ان "مختلف القرارات الصادرة عن اتحاد المرأة اتخذت بصفة أحادية وغير ناتجة عن اجتماعات قانونية مثلما ينص على ذلك النظام الداخلي للاتحاد"، وفق تأكيدها، متهمة راضية الجريبي باحداثها "مجلسا اداريا ترأسه بنفسها دون مصادقة المكتب التنفيذي وبتنقيحها للنظام الداخلي دون الرجوع الى قرارات المؤتمر العادي لسنة 2017 واعادة صياغته وتوزيعه في اكثر من نسخة".

يشار الى ان رئيسة الاتحاد راضية الجربي كانت نفت أمس الخميس في تصريح لـ (وات) هذه التهم، وأكدت أنها بوصفها رئيسة للادارة، تقوم بتنفيذ قرارات المكتب التنفيذي التي تتخذ، وفق رأيها، بكل ديمقراطية، مشددة على وجود "أقلية من العضوات المنتميات حزبيا واللاتي يسعين إلى وضع اليد على الاتحاد وتسييسه "، حسب قولها.

كما بينت الجربي أنه تم رفع دعوى قضائية منذ نحو شهر في"عمليات الثلب والسب والشتم والتشهير والتدليس والمغالطات ونشر الأخبار الزائفة"، معتبرة أن الأساليب "غير الديمقراطية"، التي تنتهجها من وصفتهم ب"الأقلية"، لا تستطيع أن تحيد بالمنظمة عن خطها المستقل.

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